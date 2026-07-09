В Украине изменили сроки действия водительских удостоверений: нужно ли менять старые права

В Украине обновили правила выдачи водительских удостоверений: теперь они будут действовать 5 или 15 лет в зависимости от категории. При этом ранее выданные удостоверения остаются действительными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина.
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Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, главная цель изменений - постепенное приведение украинских норм в соответствие с европейскими стандартами и повышение безопасности дорожного движения.
По словам Клименко, регулярное подтверждение состояния здоровья водителей при обмене удостоверения станет важным элементом допуска к управлению.
"После возобновления обязательных медицинских осмотров при обмене водительского удостоверения именно регулярное подтверждение (каждые 15 лет) состояния здоровья станет одним из важных элементов допуска к управлению транспортными средствами. Это соответствует европейской практике и будет способствовать повышению безопасности на дорогах", - отметил министр.
Особое внимание уделено водителям грузовых и пассажирских перевозок - из-за повышенного уровня ответственности они будут проходить медицинское освидетельствование и обменивать удостоверения чаще, каждые 5 лет.