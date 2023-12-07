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В Україні спростили процедуру протезування: що змінилося

Україна, Четвер 07 грудня 2023 16:07
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В Україні спростили процедуру протезування: що змінилося Фото: в Україні спростили процедуру протезування (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Отримати протез в Україні стане легше. Кабінет міністрів спростив процедуру протезування для осіб та дітей з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

Кабмін вніс зміни до постанови про протезування осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення.

Що змінилося

  • Кабмін оптимізував перелік документів, які потрібно подати для отримання протезів;
  • визначено повноваження реабілітаційних команд щодо виділення протезів;
  • українці зможуть звертатися та подати документи для отримання протезів через соціального працівника у медзакладах або безпосередньо працівнику Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;
  • врегульовано питання про заміну протезів, що були втрачені внаслідок війни;
  • визначено порядок обліку компаній, які забезпечують українців протезами;
  • встановлено перелік протезів та інших засоби реабілітації, які не підлягають списанню і зберігаються у державних органах. Вони підлягають передачі до пунктів прокату, кабінетів асистивних технологій.

Крім того, тепер процес передачі протеза особі з інвалідністю потрібно фотографувати або знімати на відео. Це дозволить контролювати якість протезування в Україні.

Протезування в Україні

Раніше ми повідомляли, що в Україні запрацювала перша онлайн-платформа про протезування.

Крім того, у жовтні Кабмін розширив можливості державної програми протезування. Учасники бойових дій відразу можуть отримати протез підвищеної функціональності замість механічного.

Про те, як безкоштовно отримати протез, які документи потрібні та кому держава гарантує подібну допомогу, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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