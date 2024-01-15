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Костыли, коляска или трость. Кабмин расширил список учреждений, где можно получить средства реабилитации

Понедельник 15 января 2024 20:25
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Костыли, коляска или трость. Кабмин расширил список учреждений, где можно получить средства реабилитации Иллюстративное фото: Кабмин расширил список органов для получения средства реабилитации (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров расширил перечень органов, в которые можно обратиться за получением средств реабилитации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.

Ранее для получения средств реабилитации можно было обратиться в структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения районных госадминистраций, исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов или в центры предоставления административных услуг заявление об обеспечении средством реабилитации или выплате компенсации.

Теперь в этот список добавлены территориальные отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Таким образом, заявление в бумажной или электронной форме теперь можно подавать в:

  • структурного подразделения по социальной защиты районной администрации или исполнительного органа местного совета;

  • уполномоченного должностного лица по вопросам социальной защиты исполнительного органа местного совета;

  • центра предоставления административных услуг;

  • через электронный кабинет лица с инвалидностью;

  • территориального отделения Фонда

Список вспомогательных средств реабилитации.

К средствам реабилитации (техническим и другим средствам реабилитации), которыми обеспечиваются лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и другие отдельные категории населения, относятся:

  • протезно-ортопедические изделия, включая ортопедическую обувь;
  • специальные средства для самообслуживания и ухода;
  • средства для передвижения;
  • вспомогательные средства для личной подвижности, перемещения и подъема;
  • мебель и оборудование;
  • специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией

Право на безвозмездное получение технических и других средств реабилитации имеют:

  • лица с инвалидностью,
  • дети с инвалидностью,
  • участники АТО,
  • пожилые люди,
  • женщины, девушки после мастэктомии, секторальной резекции молочной железы, квадрантэктомии и с нарушениями развития молочных желез,
  • дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
  • лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите".

Ранее РБК-Украина рассказали в Минздраве, что увеличенный тариф на реабилитацию стимулировал медицинские учреждения принимать на работу больше профильных специалистов. Стало известно, сколько государство платит заведениям за реабилитацию военных.

Также недавно в Украине упростили процедуру получения протеза.

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