Костыли, коляска или трость. Кабмин расширил список учреждений, где можно получить средства реабилитации
Кабинет министров расширил перечень органов, в которые можно обратиться за получением средств реабилитации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.
Ранее для получения средств реабилитации можно было обратиться в структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения районных госадминистраций, исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов или в центры предоставления административных услуг заявление об обеспечении средством реабилитации или выплате компенсации.
Теперь в этот список добавлены территориальные отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.
Таким образом, заявление в бумажной или электронной форме теперь можно подавать в:
-
структурного подразделения по социальной защиты районной администрации или исполнительного органа местного совета;
-
уполномоченного должностного лица по вопросам социальной защиты исполнительного органа местного совета;
-
центра предоставления административных услуг;
-
через электронный кабинет лица с инвалидностью;
-
территориального отделения Фонда
Список вспомогательных средств реабилитации.
К средствам реабилитации (техническим и другим средствам реабилитации), которыми обеспечиваются лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и другие отдельные категории населения, относятся:
- протезно-ортопедические изделия, включая ортопедическую обувь;
- специальные средства для самообслуживания и ухода;
- средства для передвижения;
- вспомогательные средства для личной подвижности, перемещения и подъема;
- мебель и оборудование;
- специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией
Право на безвозмездное получение технических и других средств реабилитации имеют:
- лица с инвалидностью,
- дети с инвалидностью,
- участники АТО,
- пожилые люди,
- женщины, девушки после мастэктомии, секторальной резекции молочной железы, квадрантэктомии и с нарушениями развития молочных желез,
- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
- лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите".
Ранее РБК-Украина рассказали в Минздраве, что увеличенный тариф на реабилитацию стимулировал медицинские учреждения принимать на работу больше профильных специалистов. Стало известно, сколько государство платит заведениям за реабилитацию военных.
Также недавно в Украине упростили процедуру получения протеза.
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