Костыли, коляска или трость. Кабмин расширил список учреждений, где можно получить средства реабилитации

Кабинет министров расширил перечень органов, в которые можно обратиться за получением средств реабилитации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.

Ранее для получения средств реабилитации можно было обратиться в структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения районных госадминистраций, исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов или в центры предоставления административных услуг заявление об обеспечении средством реабилитации или выплате компенсации.

Теперь в этот список добавлены территориальные отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Таким образом, заявление в бумажной или электронной форме теперь можно подавать в:

структурного подразделения по социальной защиты районной администрации или исполнительного органа местного совета;

уполномоченного должностного лица по вопросам социальной защиты исполнительного органа местного совета;

центра предоставления административных услуг;

через электронный кабинет лица с инвалидностью;

территориального отделения Фонда

Список вспомогательных средств реабилитации.

К средствам реабилитации (техническим и другим средствам реабилитации), которыми обеспечиваются лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и другие отдельные категории населения, относятся:

протезно-ортопедические изделия, включая ортопедическую обувь;

специальные средства для самообслуживания и ухода;

средства для передвижения;

вспомогательные средства для личной подвижности, перемещения и подъема;

мебель и оборудование;

специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией

Право на безвозмездное получение технических и других средств реабилитации имеют:

лица с инвалидностью,

дети с инвалидностью,

участники АТО,

пожилые люди,

женщины, девушки после мастэктомии, секторальной резекции молочной железы, квадрантэктомии и с нарушениями развития молочных желез,

дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата,

лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите".

Ранее РБК-Украина рассказали в Минздраве, что увеличенный тариф на реабилитацию стимулировал медицинские учреждения принимать на работу больше профильных специалистов. Стало известно, сколько государство платит заведениям за реабилитацию военных.

Также недавно в Украине упростили процедуру получения протеза.

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