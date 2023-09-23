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В Україні змінили розрахунок плати за транспортування газу для населення: хто зможе зекономити

Фото: українці можуть зекономити на транспортуванні газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НКРЕКП з 1 жовтня 2023 року знизила мінімальний розмір річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково. Це дозволить зекономити за умови пломби на обладнанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКРЕКП.

Відтепер при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно функціонуюче газове обладнання побутового споживача, що не було опломбоване.

НКРЕКП наводить розрахунок зміни платежу за розподіл природного газу для побутового споживача з комплексним споживанням у Чернівецькій області з опломбованим обладнанням (опалювальний прилад та водонагрівач) та мінімальними обсягами споживання в попередньому газовому році.

"Зміни сприяють зменшенню фінансового навантаження на побутових споживачів, у яких протягом попереднього газового року споживання було на мінімальному рівні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року споживачам виставляють окремі рахунки за розподіл газу. Платіжки отримують у тому числі ті, хто газу не споживає.

Водночас Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не планує скасовувати плату за розподіл газу для тих споживачів, хто підключений до мереж, але газ не споживає.

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