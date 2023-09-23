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В Украине изменили расчет платы за транспортировку газа для населения: кто сможет сэкономить

Фото: украинцы могут сэкономить на транспортировке газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НКРЭКУ с 1 октября 2023 года снизила минимальный размер годовой заказанной мощности для бытовых потребителей, которым газоснабжение прекращено полностью или частично. Это позволит сэкономить при условии пломбы на оборудовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

Теперь при определении минимальных объемов годовой заказанной мощности учитывается исключительно функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано.

НКРЭКУ приводит расчет изменения платежа за распределение природного газа для бытового потребителя с комплексным потреблением в Черновицкой области с опломбированным оборудованием (отопительный прибор и водонагреватель) и минимальными объемами потребления в предыдущем газовом году.

"Изменения способствуют уменьшению финансовой нагрузки на бытовых потребителей, у которых за предыдущий газовый год потребление было на минимальном уровне", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января 2020 года потребителям выставляют отдельные счета за распределение газа. Платежки получают в том числе те, кто не потребляет газа.

В то же время Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не планирует отменять плату за распределение газа для тех потребителей, кто подключен к сетям, но газ не потребляет.

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