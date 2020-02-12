ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Две платежки за газ объединят на одном листе

Новости » Экономика     12.02.2020 - 16:45
Две платежки за газ объединят на одном листе
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Плата за транспортировку газа будет выделена отдельной строкой

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена разрешить облгазам выставлять плату за поставка и распределение газа на одном листе. Об этом он сказал глава комиссии Валерий Тарасюк на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Тарасюк, сейчас регулятор общается с компаниями, которые поставляют газ и транспортируют, и пришли к соглашению объединить платежки.

"Когда мы говорим про одну платежку, чтобы сделать вновь одну платежку, мы говорим об удобстве для потребителя. Фактически это будет означать одна платежка. Когда ты ему говоришь "одна платежка", ну да, одна. Сейчас мы это сделаем для удобства", - сказал он.

Отметим, с 1 января 2020 года облгазы выставляют потребителям отдельные счета за распределение газа. Платежки получают в том числе те, кто газа не потребляет. Министерство социальной политики планирует предоставить субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа в феврале 2020 года.

В то же время Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не планирует отменять плату за распределение газа для тех потребителей, кто подключен к сетям, но газ не потребляет.

Регулятор поддерживает переход учета газа с кубометров на киловатты Регулятор назвал минимальную плату за распределение газа при нулевом потреблении
Новости Украины газплатежи
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь