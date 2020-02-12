Регулятор обосновал плату за распределение газа для тех, кто его не потребляет

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Плату за транспортировку газа для тех, кто его не потребляет, отменять не будут

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не планирует отменять плату за распределение газа для тех потребителей, кто подключен к сети, но газ не потребляет. Об этом на брифинге сказал глава комиссии Валерий Тарасюк, передает корреспондент РБК-Украина.

Тарасюк считает, что платить за обслуживание газовых сетей нужно в любом случае.

Он привел пример двух домов, которые подключены к газовым сетям, однако в одном потребление есть, а в другом - нет. В то же время газ фактически транспортируется фактически к двум домам и обслуживаются эти сети одинаково.

"То есть за содержание инфраструктуры платежи всегда были, есть и будут", - сказал Тарасюк.

Отметим, с 1 января 2020 года облгазы выставляют потребителям отдельные счета за распределение газа. Платежки получают в том числе те, кто газа не потребляет. Министерство социальной политики планирует предоставить субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа в феврале 2020 года.

Напомним, 11 февраля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предварительно одобрила проект изменений в Кодекс газораспределительных систем.

Проектом изменений предусматривается, что для нового бытового потребителя или при условии отсутствия потребления природного газа в течение всего предыдущего газового года, годовая заказанная мощность определяется Оператором ГРС на уровне: 39 куб. м - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи; 126 куб. м - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи; 314 куб. м - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления.