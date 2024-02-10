В Україні змінили правила виїзду рейсових автобусів за кордон

Починаючи з понеділка 12 лютого з 12:00 по Києву всі автобуси, які прямуватимуть з України до Польщі чи інших країн ЄС та Молдови, перетинатимуть кордон за попереднім записом у системі "єЧерги".

Йдеться виключно про реєстрацію в системі для перетину кордону за принципом "реєструйся та їдь".

"Масштабування "єЧерги" - це частина нашої послідовної роботи з реформування сфери міжнародних пасажирських перевезень, де ключовим лишається комфорт пасажира", - наголосив Кубраков.

За таким правилом є черга для рейсових пасажирських автобусів з серпня 2023 року діє вже на 8 пунктах пропуску. З понеділка, 12 лютого 2024 року, до цього переліку буде додано ще 21 пункт пропуску. У тому числі й нові пункти на польсько-українському кордоні.

Електронна черга для рейсових автобусів вже діє на пунктах пропуску:

Ягодин,

Шегині,

Краківка,

Устилуг,

Рава-Руська.

Однак з 12 лютого вона також запрацює у пунктах пропуску в:

Угринові,

Грушеві,

Смільнику.

Електронна черга на кордоні

Нагадаємо, з травня 2023 року в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у 16 пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою.

При цьому для вантажівок вводили обов'язковий онлайн-запис для перетину кордону.

1 серпня електронна черга для регулярних автобусних рейсів запрацювала на кордоні з Польщею, а саме у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Пізніше в Україні збільшили перелік пунктів пропуску, де доступна послуга "єЧерга" для автобусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.