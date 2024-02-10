В Украине изменили правила выезда рейсовых автобусов за границу

Начиная с понедельника 12 февраля с 12:00 по Киеву все автобусы, которые будут следовать из Украины в Польшу или другие страны ЕС и Молдовы, будут пересекать границу по предварительной записи в системе "еЧерги".

Речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу "регистрируйся и езжай".

"Масштабирование "еЧерги" - это часть нашей последовательной работы по реформированию сферы международных пассажирских перевозок, где ключевым остается комфорт пассажира", - подчеркнул Кубраков.

По такому правилу очередь для рейсовых пассажирских автобусов с августа 2023 года действует уже на 8 пунктах пропуска. С понедельника, 12 февраля 2024 года, в этот список будет добавлен еще 21 пункт пропуска. В том числе новые пункты на польско-украинской границе.

Электронная очередь для рейсовых автобусов уже действует на пунктах пропуска:

Ягодин,

Шегини,

Краковка,

Устилуг,

Рава-Русская.

Однако с 12 февраля она также заработает в пунктах пропуска:

Угриновые,

Грушевые,

Смельник.

Электронная очередь на границе

Напомним, с мая 2023 года в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "єЧерга". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

При этом для грузовиков вводили обязательную онлайн-запись для пересечения границы.

1 августа электронная очередь для регулярных автобусных рейсов заработала на границе с Польшей, а именно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Позже в Украине увеличили перечень пунктов пропуска, где доступна услуга "єЧерга" для автобусов.

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