Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні змінили правила виплат за працевлаштування переселенців: хто отримає компенсації

Фото: Українці отримують компенсацію за працевлаштування ВПО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Кабінет Міністрів вирішив збільшити термін компенсацій роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у прифронтових та найбільш постраждалих від війни регіонах.

Що змінилося

Відтепер компенсацію роботодавці отримуватимуть упродовж 6 місяців, замість 3-х, як було раніше. Виплата становить розмір мінімальної зарплати - 8000 гривень за кожного працевлаштованого переселенця, за яку сплачено ЄСВ.

Програму розширено для підприємств, що працюють у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Що каже Мінекономіки

"Ми прагнемо забезпечити більш тривалу підтримку роботодавців і водночас сприяємо збереженню робочих місць та економічного потенціалу регіонів, які постраждали від війни. ", - заявив міністр економіки Олексій Соболев.

Він також зазначив, що подання заяви на компенсацію стало простішим: тепер її можна подати не лише за юридичною адресою підприємства, а й за місцем фактичної діяльності роботодавця.

Зазначимо, від початку дії програми ухвалено понад 32 тисячі рішень про надання компенсацій за працевлаштування понад 57 тисяч осіб.

Раніше РБК-Україна писало, як бізнес може отримати компенсацію за працевлаштування ВПО. Раніше держава виплачувала по 8 тисяч гривень за кожного найнятого переселенця протягом трьох місяців, а за осіб з інвалідністю - шість. Подати заявку можна через "Дію" або центр зайнятості. У 2024 році підприємцям вже виплатили 320 млн грн компенсацій за понад 15 тисяч працевлаштованих ВПО.

Також ми розповідали про запуск в Україні пілотного проєкту довготривалого медсестринського догляду для внутрішньо переміщених осіб, які потребують постійного нагляду та допомоги. ВПО зможуть безоплатно отримувати медичний, психологічний і соціальний супровід, а також проживання з харчуванням. НСЗУ приймає заявки від медзакладів для участі в проєкті до 14 листопада 2025 року через систему SmartTender.

