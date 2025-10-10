В Україні змінили правила виплат за працевлаштування переселенців: хто отримає компенсації

Що змінилося

Відтепер компенсацію роботодавці отримуватимуть упродовж 6 місяців, замість 3-х, як було раніше. Виплата становить розмір мінімальної зарплати - 8000 гривень за кожного працевлаштованого переселенця, за яку сплачено ЄСВ.

Програму розширено для підприємств, що працюють у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Що каже Мінекономіки

"Ми прагнемо забезпечити більш тривалу підтримку роботодавців і водночас сприяємо збереженню робочих місць та економічного потенціалу регіонів, які постраждали від війни. ", - заявив міністр економіки Олексій Соболев.

Він також зазначив, що подання заяви на компенсацію стало простішим: тепер її можна подати не лише за юридичною адресою підприємства, а й за місцем фактичної діяльності роботодавця.

Зазначимо, від початку дії програми ухвалено понад 32 тисячі рішень про надання компенсацій за працевлаштування понад 57 тисяч осіб.