В Украине изменили правила выплат за трудоустройство переселенцев: кто получит компенсации

Кабинет Министров решил увеличить срок компенсаций работодателям, которые трудоустраивают внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в прифронтовых и наиболее пострадавших от войны регионах.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Отныне компенсацию работодатели будут получать в течение 6 месяцев, вместо 3-х, как было раньше. Выплата составляет размер минимальной зарплаты - 8000 гривен за каждого трудоустроенного переселенца, за которую уплачен ЕСВ.
Программа расширена для предприятий, работающих в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
"Мы стремимся обеспечить более длительную поддержку работодателей и одновременно способствуем сохранению рабочих мест и экономического потенциала регионов, пострадавших от войны.", - заявил министр экономики Алексей Соболев.
Он также отметил, что подача заявления на компенсацию стала проще: теперь его можно подать не только по юридическому адресу предприятия, но и по месту фактической деятельности работодателя.
Отметим, с начала действия программы принято более 32 тысяч решений о предоставлении компенсаций за трудоустройство более 57 тысяч человек.
Ранее РБК-Украина писало, как бизнес может получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ. Ранее государство выплачивало по 8 тысяч гривен за каждого нанятого переселенца в течение трех месяцев, а за лиц с инвалидностью - шесть. Подать заявку можно через "Дію" или центр занятости. В 2024 году предпринимателям уже выплатили 320 млн грн компенсаций за более 15 тысяч трудоустроенных ВПЛ.
Также мы рассказывали о запуске в Украине пилотного проекта долговременного медсестринского ухода для внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в постоянном присмотре и помощи. ВПЛ смогут бесплатно получать медицинское, психологическое и социальное сопровождение, а также проживание с питанием. НСЗУ принимает заявки от медучреждений для участия в проекте до 14 ноября 2025 года через систему SmartTender.