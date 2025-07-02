В Україні змінили правила оформлення соцдопомоги: чому це важливо

Чим важливі запроваджені зміни

Українцям розповіли, що з 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, почав здійснювати ПФУ.

При цьому в Мінсоцполітики зауважили, що:

в цілому для отримувачів соціальних виплат нічого не змінюється;

зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування.

"Усі, хто отримував соціальні виплати і має відповідне право, буде отримувати їх і надалі", - додали у відомстві.

Водночас збільшується кількість місць, куди можна звернутися за соціальними виплатами, які сплачуються коштом державного бюджету:

Йдеться про те, що крім ЦНАПів і працівників сільських/селищних/міських рад, можна буде звернутися ще й до найближчого сервісного центру ПФУ.

"Тож сервіси стануть доступніші", - наголосили у міністерстві.

Зазначається також, що стане швидшим розгляд заявок громадян на соціальні виплати та їх щомісячне нарахування.

"Адже він повністю цифровізується і передається Пенсійному фонду, який має одну з найпотужніших серед усіх державних органів ІТ-систему", - пояснили громадянам.

Як все працювало раніше

Згідно з інформацією Мінсоцполітики, раніше алгоритм оформлення й нарахування соцвиплат був таким:

на районному, а потім і на обласному рівні органів соціального захисту населення формувалися паперові відомості;

звідти вони передавалися на державний рівень (де здійснювались необхідні нарахування);

після цього цілісна платіжна відомість знову передавалась на обласний рівень;

тим часом область - розділяла відомості для районів;

тільки після цього районні управління соціального захисту могли звернутися з нею до банку - для подальших нарахувань людям.

"Такий тривалий процес вимагав багато зусиль та часу. Він сповільнював отримання виплат. Також є непоодинокі випадки заборгованостей, які виникають саме через значне перевантаження органів соціального захисту населення", - пояснили українцям.

Як все працює з 1 липня

Після запроваджених з 1 липня 2025 року змін, замість обігу паперових відомостей відбувається цифровізація всіх процесів:

після звернення людини до будь-якої доступної точки, заявка через онлайн-сервіси потраплятиме одразу в опрацювання працівнику ПФУ;

після розгляду - відбуватиметься призначення виплати на картку людини в тому банку, де вона обслуговується.

"Завдяки цифровізації, всі заявки будуть обліковуватись онлайн і значно швидше. Це дозволить також ліквідувати накопичені борги", - зауважили у Мінсоцполітики.

Насамкінець громадянам нагадали, що звертатися до ПФУ можна: