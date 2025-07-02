В Україні змінили правила оформлення соцдопомоги: чому це важливо

Отримати соціальну допомогу в Україні стане простіше й швидше, адже внутрішнє адміністрування виплат почав здійснювати Пенсійний фонд (ПФУ).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.
Українцям розповіли, що з 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, почав здійснювати ПФУ.
При цьому в Мінсоцполітики зауважили, що:
"Усі, хто отримував соціальні виплати і має відповідне право, буде отримувати їх і надалі", - додали у відомстві.
Водночас збільшується кількість місць, куди можна звернутися за соціальними виплатами, які сплачуються коштом державного бюджету:
Йдеться про те, що крім ЦНАПів і працівників сільських/селищних/міських рад, можна буде звернутися ще й до найближчого сервісного центру ПФУ.
"Тож сервіси стануть доступніші", - наголосили у міністерстві.
Зазначається також, що стане швидшим розгляд заявок громадян на соціальні виплати та їх щомісячне нарахування.
"Адже він повністю цифровізується і передається Пенсійному фонду, який має одну з найпотужніших серед усіх державних органів ІТ-систему", - пояснили громадянам.
Згідно з інформацією Мінсоцполітики, раніше алгоритм оформлення й нарахування соцвиплат був таким:
"Такий тривалий процес вимагав багато зусиль та часу. Він сповільнював отримання виплат. Також є непоодинокі випадки заборгованостей, які виникають саме через значне перевантаження органів соціального захисту населення", - пояснили українцям.
Після запроваджених з 1 липня 2025 року змін, замість обігу паперових відомостей відбувається цифровізація всіх процесів:
"Завдяки цифровізації, всі заявки будуть обліковуватись онлайн і значно швидше. Це дозволить також ліквідувати накопичені борги", - зауважили у Мінсоцполітики.
Насамкінець громадянам нагадали, що звертатися до ПФУ можна:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 1 липня 2025 року в Україні стартує новий вид допомоги - базова соціальна допомога, яка об'єднає кілька видів виплат для малозабезпечених родин.
Тим часом одинокі матері й батьки можуть щомісяця отримувати гроші на дитину онлайн.
Читайте також, яку допомогу можуть отримати ВПО у 2025 році.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.