В Україні змінили правила харчування у школах і садках під час тривоги: як годуватимуть дітей

Вимоги до правил харчування під час тривог змінились (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Кабінет Міністрів України оновив порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих оздоровчих установах. Нові правила адаптовані до умов воєнного стану й визначають, як забезпечувати дітей їжею під час повітряних тривог та перебування в укриттях.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

Їжа під час тривоги

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, зміни стосуються закладів, що працюють за очною чи змішаною формами навчання.

Тепер, якщо через повітряну тривогу діти змушені перебувати в укритті понад чотири години, норми харчування та меню можуть не дотримуватися у повному обсязі.

У разі, якщо укриття не обладнані для споживання гарячої їжі, дозволяється замінити гарячі страви на:

  • готові харчові продукти - охолоджені страви, напої чи кулінарні вироби (зокрема промислового виробництва);
  • страви, напої та вироби з асортименту буфету.

Такі зміни мають забезпечити безперервне харчування дітей навіть у надзвичайних умовах.

Нові рекомендації для укриттів

Постанова доповнена додатком "Рекомендований перелік та норми споживання харчових продуктів" для учнів, вихованців і персоналу, які перебувають у захисних спорудах.

Це перший офіційний документ, який регламентує раціони для дітей у разі тривалого перебування в укриттях.

Списання зіпсованих продуктів

Окрім того, уряд уточнив порядок списання харчових продуктів та готових страв, які стали непридатними до споживання через воєнні дії або тривалі відключення електроенергії.

Такі норми мають запобігти фінансовим втратам закладів освіти і врегулювати питання звітності під час воєнного стану.

Читайте також про те, що в Україні з 2026 року запровадять безкоштовне харчування для всіх учнів 1-11 класів. Відповідні кошти передбачені у проєкті держбюджету на наступний рік.

Раніше ми писали про те, що в Україні кількість дітей, які навчаються в школах в очному форматі (офлайн), зростає із року в рік. Це є ключовим для подолання освітніх втрат - прогалин у знаннях і вміннях, які загострилися через війну.

