В Україні змінили правила харчування у школах і садках під час тривоги: як годуватимуть дітей

Їжа під час тривоги

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, зміни стосуються закладів, що працюють за очною чи змішаною формами навчання.

Тепер, якщо через повітряну тривогу діти змушені перебувати в укритті понад чотири години, норми харчування та меню можуть не дотримуватися у повному обсязі.

У разі, якщо укриття не обладнані для споживання гарячої їжі, дозволяється замінити гарячі страви на:

готові харчові продукти - охолоджені страви, напої чи кулінарні вироби (зокрема промислового виробництва);

страви, напої та вироби з асортименту буфету.

Такі зміни мають забезпечити безперервне харчування дітей навіть у надзвичайних умовах.

Нові рекомендації для укриттів

Постанова доповнена додатком "Рекомендований перелік та норми споживання харчових продуктів" для учнів, вихованців і персоналу, які перебувають у захисних спорудах.

Це перший офіційний документ, який регламентує раціони для дітей у разі тривалого перебування в укриттях.

Списання зіпсованих продуктів

Окрім того, уряд уточнив порядок списання харчових продуктів та готових страв, які стали непридатними до споживання через воєнні дії або тривалі відключення електроенергії.

Такі норми мають запобігти фінансовим втратам закладів освіти і врегулювати питання звітності під час воєнного стану.