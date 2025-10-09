В Украине изменили правила питания в школах и садиках во время тревоги: как будут кормить детей

Еда во время тревоги

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, изменения касаются заведений, работающих по очной или смешанной формам обучения.

Теперь, если из-за воздушной тревоги дети вынуждены находиться в укрытии более четырех часов, нормы питания и меню могут не соблюдаться в полном объеме.

В случае, если укрытия не оборудованы для потребления горячей пищи, разрешается заменить горячие блюда на:

готовые пищевые продукты - охлажденные блюда, напитки или кулинарные изделия (в частности промышленного производства);

блюда, напитки и изделия из ассортимента буфета.

Такие изменения должны обеспечить непрерывное питание детей даже в чрезвычайных условиях.

Новые рекомендации для укрытий

Постановление дополнено приложением "Рекомендуемый перечень и нормы потребления пищевых продуктов" для учеников, воспитанников и персонала, находящихся в защитных сооружениях.

Это первый официальный документ, регламентирующий рационы для детей при длительном пребывании в укрытиях.

Списание испорченных продуктов

Кроме того, правительство уточнило порядок списания пищевых продуктов и готовых блюд, которые стали непригодными к употреблению из-за военных действий или длительных отключений электроэнергии.

Такие нормы должны предотвратить финансовые потери учебных заведений и урегулировать вопрос отчетности во время военного положения.