Образование

В Украине изменили правила питания в школах и садиках во время тревоги: как будут кормить детей

Требования к правилам питания во время тревог изменились (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Кабинет Министров Украины обновил порядок организации питания в учебных заведениях и детских оздоровительных учреждениях. Новые правила адаптированы к условиям военного положения и определяют, как обеспечивать детей едой во время воздушных тревог и пребывания в укрытиях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Еда во время тревоги

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, изменения касаются заведений, работающих по очной или смешанной формам обучения.

Теперь, если из-за воздушной тревоги дети вынуждены находиться в укрытии более четырех часов, нормы питания и меню могут не соблюдаться в полном объеме.

В случае, если укрытия не оборудованы для потребления горячей пищи, разрешается заменить горячие блюда на:

  • готовые пищевые продукты - охлажденные блюда, напитки или кулинарные изделия (в частности промышленного производства);
  • блюда, напитки и изделия из ассортимента буфета.

Такие изменения должны обеспечить непрерывное питание детей даже в чрезвычайных условиях.

Новые рекомендации для укрытий

Постановление дополнено приложением "Рекомендуемый перечень и нормы потребления пищевых продуктов" для учеников, воспитанников и персонала, находящихся в защитных сооружениях.

Это первый официальный документ, регламентирующий рационы для детей при длительном пребывании в укрытиях.

Списание испорченных продуктов

Кроме того, правительство уточнило порядок списания пищевых продуктов и готовых блюд, которые стали непригодными к употреблению из-за военных действий или длительных отключений электроэнергии.

Такие нормы должны предотвратить финансовые потери учебных заведений и урегулировать вопрос отчетности во время военного положения.

Читайте также о том, что в Украине с 2026 года введут бесплатное питание для всех учеников 1-11 классов. Соответствующие средства предусмотрены в проекте госбюджета на следующий год.

Ранее мы писали о том, что в Украине количество детей, которые учатся в школах в очном формате (офлайн), растет из года в год. Это является ключевым для преодоления образовательных потерь - пробелов в знаниях и умениях, которые обострились из-за войны.

