В Україні змінили курсування низки поїздів через ремонт

Деякі поїзди будуть курсувати тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні.

Це стосується таких рейсів:

поїзд №6/5 Запоріжжя - Ясіня слідуватиме до Івано-Франківська 19 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 20 та 22 вересня;

поїзд №15/16 Харків - Ясіня буде курсувати до Івано-Франківська 20 та 22 вересня, та з Івано-Франківська до Харкова 21 та 23 вересня;

поїзд №95/96 Київ - Рахів йтиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20, 21 та 22 вересня;

поїзд №26/25 Одеса - Рахів буде курсувати до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Одеси 20, 21 та 22 вересня;

поїзд №130/129 Полтава - Ворохта буде слідувати до Чернівців 20 та 22 вересня, і з Чернівців до Полтави 21 та 23 вересня;

поїзд №229/230 Київ - Ворохта - Київ буде йти до Івано-Франківська 19 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20 вересня.

Також змінюється графік курсування для рейсів поїзда №55 Київ - Рахів, який відправляться з Києва 19, 20 та 21 вересня. Вони будуть прибувати до Рахова пізніше - о 9:00 замість 7:17.

Крім того, рейси №56 Рахів - Київ будуть відправлятися з Рахова 20, 21 та 22 вересня раніше - о 14:28 замість 16:26.

Нагадаємо, УЗ призначила додаткові потяги на напрямки Київ - Львів та Київ - Харків.

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