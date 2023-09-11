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В Украине изменили курсирование ряда поездов из-за ремонта

Фото: в Украине изменили курсирование ряда поездов из-за ремонта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

"Укрзализныця" меняет маршрут курсирования ряда поездов из-за проведения ремонтных работ на участке Надворная - Делятин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини.

Это касается следующих рейсов:

  • поезд №6/5 Запорожье - Ясиня будет следовать в Ивано-Франковск 19 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Запорожье 20 и 22 сентября;
  • поезд №15/16 Харьков - Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 20 и 22 сентября, и из Ивано-Франковска в Харьков 21 и 23 сентября;
  • поезд №95/96 Киев - Рахов будет идти в Ивано-Франковск 19, 20 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Киев 20, 21 и 22 сентября;
  • поезд №26/25 Одесса - Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 19, 20 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Одессу 20, 21 и 22 сентября;
  • поезд №130/129 Полтава - Ворохта будет следовать в Черновцы 20 и 22 сентября, и из Черновцов в Полтаву 21 и 23 сентября;
  • поезд №229/230 Киев - Ворохта - Киев будет идти в Ивано-Франковск 19 сентября, и из Ивано-Франковска в Киев 20 сентября.

Также меняется график курсирования для рейсов поезда №55 Киев - Рахов, которые отправятся из Киева 19, 20 и 21 сентября. Они будут прибывать в Рахов позже - в 9:00 вместо 7:17.

Кроме того, рейсы №56 Рахов - Киев будут отправляться из Рахова 20, 21 и 22 сентября ранее - в 14:28 вместо 16:26.

Напомним, УЗ назначила дополнительные поезда на направления Киев - Львов и Киев - Харьков.

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Укрзализныця