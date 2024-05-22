ua en ru
Ср, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Сумах відновлюють електропостачання та подачу води після ворожого обстрілу

Суми, Середа 22 травня 2024 06:38
UA EN RU
У Сумах відновлюють електропостачання та подачу води після ворожого обстрілу Ілюстративне фото: в Сумах розповіли про ситуацію з електроенергією після ворожої атаки (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У місті Суми після нічної ворожої атаки по енергетиці регіону почали відновлення подачу живлення в домівки місцевих жителів. Також відновлюється робота водозаборів та подача води споживачам, громадський транспорт діє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.

Зазначається, що місцеві енергетики розпочали відновлення електропостачання по місту з 05:20.

"Також відновлюється і робота водозаборів та подача води споживачам. Дякуємо нашим енергетикам!" - передали в міськраді

У Сумах на маршрути виїздять тролейбуси з автономним ходом, хоче раніше в місцевому самоуправлінні робили оголошення, що у зв'язку з аварійним відключенням електроенергії рух тролейбусів зупинено.

Оновлено о 07:05

Пізніше в Сумській обласній військовій адміністрації поінформували, що електропостачання було відновлено в Сумському, Роменському та Охтирському районах.

В ОВА додали, що у Шосткинському та Конотопському районах такі роботи тривають.

Також в адміністрації уточнили, що енергоживлення у населених пунктах області перед тим було припинено сьогодні, 22 травня вночі внаслідок ворожого авіаудару.

"Блекаут" у Сумах та ворожі удари по енергооб'єктах області

Нагадаємо, раніше вночі в Сумській міській військовій адміністрації розповіли, що у зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію.

Начальник МВА Олексій Дрозденко заявив, що в місті забезпечується живлення об'єктів критичної інфраструктури.

Перед тим в Сумській ОВА поінформували, що росіяни цієї ночі вдарили "Шахедами" по енергетичних об'єктах Конотопа та Шостки Сумської області. Внаслідок атаки у населених пунктах є знеструмлення.

Додамо, керівник Шосткинської громади Микола Нога у своєму Facebook писав, що у громаді окрім електроенергії також відсутнє й водопостачання.

У Сумах відновлюють електропостачання та подачу води після ворожого обстрілу

Раніше повідомлялося, що ввечері 21 травня російські окупанти запустили дрони-камікадзе типу "Шахед" по території України, в кількох областях була оголошена повітряна тривога. Вона була скасована тільки о 06:16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Війна в Україні Відключеня світла Енергетики
NEWS
Електронна черга вже працює у всіх ТЦК у тестовому режимі, - Міноборони
Електронна черга вже працює у всіх ТЦК у тестовому режимі, - Міноборони
DAILY
5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна 5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни