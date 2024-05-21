В Україні завтра вимикатимуть світло за графіками: у які години

У середу, 22 травня, графіки погодинних відключень світла будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

"Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - додали у компанії.

З 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується.

Як повідомили в "Укренерго", енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, після поновлення російських обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні спостерігається дефіцит електроенергії.

З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

У зв'язку з цим з початку травня у всіх областях України майже щодня діють графіки відключення світла.

У вівторок, 21 травня, Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях з 11:00 до 17:00. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах.

Увечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00.

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