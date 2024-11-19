В Україні зменшилася кількість вакансій: які професії зараз найбільш затребувані

На "Єдиному порталі вакансій", що об’єднує пропозиції роботи від провідних платформ, зафіксовано скорочення кількості пропозицій. Експерти зазначають, що це пов'язано із сезонними особливостями на ринку праці.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіли у Державній службі зайнятості.
Станом на 18 листопада 2024 року кількість вакансій зменшилася на 35 тисяч порівняно з початком серпня, і наразі становить 222 тисячі. Експерти пов’язують зниження пропозицій із сезонними коливаннями на ринку праці. Найбільше скоротилася кількість вакансій у таких сферах:
Водночас зріс попит на працівників у галузі обслуговування опалювального обладнання, зокрема на опалювачів.
Ключові вимоги до працівників залишаються незмінними. Роботодавці очікують:
Також у Державній службі зайнятості акцентують увагу на тому, що конкретні вимоги залежать від професії, характеру й умов роботи.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні з’явився мобільний застосунок для пошуку роботи, який вже доступний для завантаження в App Store та Google Play. Крім вакансій, користувачі можуть подавати заявки на навчання чи підвищення кваліфікації, реєструватися в електронній черзі, створювати електронний кабінет пошукача роботи, звертатися до кар’єрного радника, планувати зустрічі з роботодавцями, проходити онлайн-курси та отримувати довідки.
Також ми писали, що уряд України запустив експериментальний проект, спрямований на навчання та працевлаштування жінок у галузях, де їхня участь традиційно була обмеженою. Реалізація проекту запланована на два роки.
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