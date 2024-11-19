UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В Україні зменшилася кількість вакансій: які професії зараз найбільш затребувані

Фото: Пошук роботи (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

На "Єдиному порталі вакансій", що об’єднує пропозиції роботи від провідних платформ, зафіксовано скорочення кількості пропозицій. Експерти зазначають, що це пов'язано із сезонними особливостями на ринку праці.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли у Державній службі зайнятості.

Станом на 18 листопада 2024 року кількість вакансій зменшилася на 35 тисяч порівняно з початком серпня, і наразі становить 222 тисячі. Експерти пов’язують зниження пропозицій із сезонними коливаннями на ринку праці. Найбільше скоротилася кількість вакансій у таких сферах: 

  • маркетинг і реклама
  • громадське харчування (кафе та ресторани)
  • торгівля

Водночас зріс попит на працівників у галузі обслуговування опалювального обладнання, зокрема на опалювачів. 

Основні вимоги роботодавців

Ключові вимоги до працівників залишаються незмінними. Роботодавці очікують: 

  • достатнього рівня кваліфікації
  • відповідного досвіду роботи
  • володіння гнучкими навичками, серед яких відповідальність, дисциплінованість, стресостійкість і вміння працювати в команді

Також у Державній службі зайнятості акцентують увагу на тому, що конкретні вимоги залежать від професії, характеру й умов роботи. 

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні з’явився мобільний застосунок для пошуку роботи, який вже доступний для завантаження в App Store та Google Play. Крім вакансій, користувачі можуть подавати заявки на навчання чи підвищення кваліфікації, реєструватися в електронній черзі, створювати електронний кабінет пошукача роботи, звертатися до кар’єрного радника, планувати зустрічі з роботодавцями, проходити онлайн-курси та отримувати довідки.

Також ми писали, що уряд України запустив експериментальний проект, спрямований на навчання та працевлаштування жінок у галузях, де їхня участь традиційно була обмеженою. Реалізація проекту запланована на два роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Робота в Україні