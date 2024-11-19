В Украине уменьшилось количество вакансий: какие профессии сейчас наиболее востребованы

На "Едином портале вакансий", объединяющем предложения работы от ведущих платформ, зафиксировано сокращение количества предложений. Эксперты отмечают, что это связано с сезонными особенностями на рынке труда.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости.
По состоянию на 18 ноября 2024 года количество вакансий уменьшилось на 35 тысяч по сравнению с началом августа и сейчас составляет 222 тысячи. Эксперты связывают понижение предложений с сезонными колебаниями на рынке труда. Больше всего сократилось количество вакансий в следующих областях:
В то же время вырос спрос на работников в области обслуживания отопительного оборудования, в частности, на отопителей.
Ключевые требования к работникам остаются неизменными. Работодатели ожидают:
Также в Государственной службе занятости акцентируют внимание на том, что конкретные требования зависят от профессии, характера и условий работы.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине появилось мобильное приложение для поиска работы, которое уже доступно для загрузки в App Store и Google Play. Кроме вакансий, пользователи могут подавать заявки на обучение или повышение квалификации, регистрироваться в электронной очереди, создавать электронный кабинет поисковика, обращаться к карьерному советнику, планировать встречи с работодателями, проходить онлайн-курсы и получать справки.
Также мы писали, что правительство Украины запустило экспериментальный проект, направленный на обучение и трудоустройство женщин в отраслях, где их участие традиционно было ограничено. Реализация проекта намечена на два года.
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