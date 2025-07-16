В Україні збільшать виробництво дронів з ШІ та роботизованих систем: подробиці

За його словами, Quantum Systems відома своїми дронами зі вбудованим АІ та аналітикою в реальному часі, а Frontline – інженерними рішеннями для розвідки й штурму.

Серед їхніх розробок:

дрон-бомбер "Лінза"

розвідувальний дрон "Зум"

турель "Буря".

Він також зазначив, що ці продукти вже кодифіковані за стандартами НАТО та використовуються в 41 підрозділі.

"Українська defense tech екосистема дає міжнародним партнерам можливість працювати у високій динаміці: створювати продукти, тестувати їх безпосередньо на фронті та швидко вносити зміни на основі зворотного зв’язку від військових", - додав Федоров.