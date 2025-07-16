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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

В Україні збільшать виробництво дронів з ШІ та роботизованих систем: подробиці

Фото: в Україні збільшать виробництво інноваційних дронів (t.me/zedigital)
Автор: Константин Широкун

Українська компанія Frontline уклала стратегічну угоду з німецько-українським виробником дронів Quantum Systems. Партнерство передбачає масштабування виробництва в Україні та глибшу інтеграцію в європейську оборонну індустрію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, Quantum Systems відома своїми дронами зі вбудованим АІ та аналітикою в реальному часі, а Frontline – інженерними рішеннями для розвідки й штурму.

Серед їхніх розробок:

  • дрон-бомбер "Лінза"
  • розвідувальний дрон "Зум"
  • турель "Буря".

Він також зазначив, що ці продукти вже кодифіковані за стандартами НАТО та використовуються в 41 підрозділі.

"Українська defense tech екосистема дає міжнародним партнерам можливість працювати у високій динаміці: створювати продукти, тестувати їх безпосередньо на фронті та швидко вносити зміни на основі зворотного зв’язку від військових", - додав Федоров.

Виробництво дронів

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна цього року планує виготовити сотні-тисячі дронів-перехоплювачів. Він зазначив, що кількість збитих російських "Шахедів" зростатиме.

"Головний компонент – це дрони-перехоплювачі. Які показали себе вже в Україні. Ми вже тестували від кількох компаній ці дрони. А зараз ми підписали дуже серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття "Шахедів" у великій кількості", - розповів президент.

Він також зазначив, що Україна буде контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів. Вже в цьому році показники виробництва будуть більшими, ніж планувалося.

Крім того, днями глава держави написав у соцмережах, що Гана готова профінансувати виробництво дронів для ЗСУ.

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ДрониВСУ