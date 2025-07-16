В Украине увеличат производство дронов с ИИ и роботизированных систем: подробности

По его словам, Quantum Systems известна своими дронами со встроенным ИИ и аналитикой в реальном времени, а Frontline - инженерными решениями для разведки и штурма.

Среди их разработок:

дрон-бомбер "Линза"

разведывательный дрон "Зум"

турель "Буря".

Он также отметил, что эти продукты уже кодифицированы по стандартам НАТО и используются в 41 подразделении.

"Украинская defense tech экосистема дает международным партнерам возможность работать в высокой динамике: создавать продукты, тестировать их непосредственно на фронте и быстро вносить изменения на основе обратной связи от военных", - добавил Федоров.