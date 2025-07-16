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В Украине увеличат производство дронов с ИИ и роботизированных систем: подробности

Фото: в Украине увеличат производство инновационных дронов (t.me/zedigital)
Автор: Константин Широкун

Украинская компания Frontline заключила стратегическое соглашение с немецко-украинским производителем дронов Quantum Systems. Партнерство предусматривает масштабирование производства в Украине и более глубокую интеграцию в европейскую оборонную индустрию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, Quantum Systems известна своими дронами со встроенным ИИ и аналитикой в реальном времени, а Frontline - инженерными решениями для разведки и штурма.

Среди их разработок:

  • дрон-бомбер "Линза"
  • разведывательный дрон "Зум"
  • турель "Буря".

Он также отметил, что эти продукты уже кодифицированы по стандартам НАТО и используются в 41 подразделении.

"Украинская defense tech экосистема дает международным партнерам возможность работать в высокой динамике: создавать продукты, тестировать их непосредственно на фронте и быстро вносить изменения на основе обратной связи от военных", - добавил Федоров.

 

Производство дронов

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина в этом году планирует изготовить сотни-тысячи дронов-перехватчиков. Он отметил, что количество сбитых российских "Шахедов" будет расти.

"Главный компонент - это дроны-перехватчики. Которые показали себя уже в Украине. Мы уже тестировали от нескольких компаний эти дроны. А сейчас мы подписали очень серьезный контракт. Очень рассчитываем на сбивание "Шахедов" в большом количестве", - рассказал президент.

Он также отметил, что Украина будет контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов. Уже в этом году показатели производства будут больше, чем планировалось.

Кроме того, на днях глава государства написал в соцсетях, что Гана готова профинансировать производство дронов для ВСУ.

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ДрониВСУ