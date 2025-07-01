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В Україні збільшать терміни базової загальної військової підготовки: чому навчатимуть

Фото: Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні вже найближчим часом подовжать терміни базової загальної військової підготовки (БЗВП) до 51 дня, особлива увага приділятиметься боротьбі з ворожими дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Від підготовки солдата залежить ефективність наших підрозділів, кількість знищених ворогів, збереження життя самого солдата. Термін базової загальної підготовки буде збільшено – до 51 дня (порівняно з 49 днями наразі). Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника", - зазначив Сирський.

За його словами, це одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується.

"Розвиваємо базову підготовку в тилових смугах бригад. Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід’ємною складовою їхньої бойової готовності", - додав він.

Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що скупчення особового складу та військової техніки, а також розміщення військовослужбовців у наметових містечках заборонені.

Сирський також підкреслив, що за напрямок підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Ігор Скибюк.

Зміни у БЗВП

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що військове командування працює над тим, щоб підготовка до участі в бойових діях тривала два місяці.

Також раніше повідомлялось, що з 1 вересня 2025 року у вищих навчальних закладах буде запроваджено базову загальновійськову підготовку.

Вона буде складатися з теоретичного і практичного курсів. Теоретичний мають пройти і чоловіки і жінки. Практичний - обов'язковий для для чоловіків. Водночас, якщо жінки захочуть пройти практичний курс БЗВП, вони матимуть тоді пройти ВЛК, бути придатними до військової служби і стати на облік в ТЦК.

Детальніше про БЗВП - в матеріалі РБК-Україна.

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ВСУОлександр Сирський