В Україні збільшать терміни базової загальної військової підготовки: чому навчатимуть

В Україні вже найближчим часом подовжать терміни базової загальної військової підготовки (БЗВП) до 51 дня, особлива увага приділятиметься боротьбі з ворожими дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Від підготовки солдата залежить ефективність наших підрозділів, кількість знищених ворогів, збереження життя самого солдата. Термін базової загальної підготовки буде збільшено – до 51 дня (порівняно з 49 днями наразі). Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника", - зазначив Сирський.
За його словами, це одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується.
"Розвиваємо базову підготовку в тилових смугах бригад. Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід’ємною складовою їхньої бойової готовності", - додав він.
Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що скупчення особового складу та військової техніки, а також розміщення військовослужбовців у наметових містечках заборонені.
Сирський також підкреслив, що за напрямок підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Ігор Скибюк.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що військове командування працює над тим, щоб підготовка до участі в бойових діях тривала два місяці.
Також раніше повідомлялось, що з 1 вересня 2025 року у вищих навчальних закладах буде запроваджено базову загальновійськову підготовку.
Вона буде складатися з теоретичного і практичного курсів. Теоретичний мають пройти і чоловіки і жінки. Практичний - обов'язковий для для чоловіків. Водночас, якщо жінки захочуть пройти практичний курс БЗВП, вони матимуть тоді пройти ВЛК, бути придатними до військової служби і стати на облік в ТЦК.
Детальніше про БЗВП - в матеріалі РБК-Україна.
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