В Украине увеличат сроки базовой общей военной подготовки: чему будут учить

"От подготовки солдата зависит эффективность наших подразделений, количество уничтоженных врагов, сохранение жизни самого солдата. Срок базовой общей подготовки будет увеличен - до 51 дня (по сравнению с 49 днями сейчас). Двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА противника", - отметил Сырский.

По его словам, это одна из новаций шестого издания программы БЗВП, работа над которым завершается.

"Развиваем базовую подготовку в тыловых полосах бригад. Осознаем всю сложность ситуации и усиливаем психологическую подготовку военнослужащих, что является неотъемлемой составляющей их боевой готовности", - добавил он.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что скопление личного состава и военной техники, а также размещение военнослужащих в палаточных городках запрещены.

Сырский также подчеркнул, что за направление подготовки будет отвечать новоназначенный заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Скибюк.