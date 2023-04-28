В Україні збільшать кількість військово-лікарських комісій вздовж лінії фронту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова під час пресконференції в Military Media Center .

"Ми вже збільшили кількість ВЛК вздовж лінії фронту для того, щоб наші поранені могли звертатися в ці установи не тільки на території військових госпіталів, а й на території цивільних медичних закладів", - сказав Резніков.

Він зазначив, що дуже важливо вирішувати завдання як "золотої години", коли йде евакуація пораненого з лінії фронту, так і подальшої реабілітації.

"Крім того, за моєю директивою буде введено посади психолога у всіх лікувальних закладах. Помилково і хибно було сприйняття, що психологічну допомогу має отримати поранений після завершення лікування. Адже сам факт поранення - це вже психологічна травма", - наголосив міністр.