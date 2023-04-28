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В Украине увеличат количество военно-врачебных комиссий вдоль линии фронта

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Украина, Пятница 28 апреля 2023 15:25
В Украине увеличат количество военно-врачебных комиссий вдоль линии фронта Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Image)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство приняло решение об увеличении количества военно-врачебных комиссий вдоль линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова во время пресс-конференции в Military Media Center.

"Мы уже увеличили количество ВЛК вдоль линии фронта для того, чтобы наши раненые могли обращаться в эти учреждения не только на территории военных госпиталей, но и на территории гражданских медицинских учреждений", - сказал Резников.

Он отметил, что очень важно решать задачу как "золотого часа", когда идет эвакуация раненого с линии фронта, так и последующей реабилитации.

"Кроме того, по моей директиве будут введены должности психолога во всех лечебных учреждениях. Ошибочно и ошибочно было восприятие, что психологическую помощь должен получить раненый после завершения лечения. Ведь сам факт ранения - это уже психологическая травма", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Верховная рада приняла за основу два законопроекта, которые позволят существенно улучшить работу военно-врачебных комиссий.

Также ранее мы писали, что военно-врачебные комиссии в Украине будут работать на базе гражданских медицинских учреждений по программе медгарантий.

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