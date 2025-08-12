Выпускникам будут выплачивать стипендии за успешную сдачу НМТ: сколько баллов нужно набрать

Выпускники, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, получат стипендию. Речь идет о 10 000 гривен в год.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время Украинского молодежного форума 2025: Молодежь Здесь!

По словам Свириденко, на форуме она услышала десятки новых идей по жилищной политике предпринимательства.

"Многие из них в работе. Например, гранты для креативных индустрий - презентуем совсем скоро. Также планируем увеличить гранты для молодежи по программе "Собственное Дело" со 150 до 200 тысяч гривен", - рассказала премьер.

Она добавила, что с 1 сентября правительство увеличило размер президентских стипендий для учащихся профтехов до 6 320 гривен, для студентов колледжей и техникумов - 7 600 гривен,

для студентов университетов - 10 000 гривен, аспирантов - 23 700 гривен.

Кроме того, школьники, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, получат стипендию президента - 10 000 гривен в год. Количество стипендий увеличили до 400.

"От президента получили поручение уже в следующем году повысить стипендии для всех студентов. Это решение, которое давно актуально. Вместе с военными должны пересмотреть правила пересечения границы, повысив возрастной предел с 18 до 22 лет", - добавила Свириденко.