В Україні завтра триватимуть стабілізаційні відключення світла: що відомо
По всй території України 9 листопада будуть діяти графіки погодинних планових відключень світла. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр прогнозує у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.
"Обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій", - пояснили в "Укренерго".
Водночас там закликали допомогти енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами:
- ощадливо споживайте електроенергію;
- не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо у пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Свожю чергою ДТЕК Київські електромережі зазначили, що стабілізаційні відключення триватимуть з 06:00 ранку.
"Робимо все необхідне, щоб вони відбувались згідно графіку. Екстрених відключень не передбачається", - додали у компанії.
Нагадаємо, у НЕК "Укренерго" вважають, що електропостачання в країні можна відновити за кілька днів, якщо не буде нових обстрілів.
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