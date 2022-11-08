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В Україні завтра триватимуть стабілізаційні відключення світла: що відомо

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Вівторок 08 листопада 2022 23:22
В Україні завтра триватимуть стабілізаційні відключення світла: що відомо Фото: В Україні завтра триватимуть стабілізаційні відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

По всй території України 9 листопада будуть діяти графіки погодинних планових відключень світла. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр прогнозує у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

"Обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій", - пояснили в "Укренерго".

Водночас там закликали допомогти енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами:

  • ощадливо споживайте електроенергію;
  • не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо у пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Свожю чергою ДТЕК Київські електромережі зазначили, що стабілізаційні відключення триватимуть з 06:00 ранку.

"Робимо все необхідне, щоб вони відбувались згідно графіку. Екстрених відключень не передбачається", - додали у компанії.

Нагадаємо, у НЕК "Укренерго" вважають, що електропостачання в країні можна відновити за кілька днів, якщо не буде нових обстрілів.

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