В Україні завтра триватимуть стабілізаційні відключення світла: що відомо

По всй території України 9 листопада будуть діяти графіки погодинних планових відключень світла. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Робимо все необхідне, щоб вони відбувались згідно графіку. Екстрених відключень не передбачається", - додали у компанії.

"Обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій", - пояснили в "Укренерго".

Нагадаємо, у НЕК "Укренерго" вважають, що електропостачання в країні можна відновити за кілька днів, якщо не буде нових обстрілів.

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