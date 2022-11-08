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В Украине завтра продлятся стабилизационные отключения света: что известно

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Вторник 08 ноября 2022 23:22
В Украине завтра продлятся стабилизационные отключения света: что известно Фото: В Украине завтра будут продолжаться стабилизационные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

По всей территории Украины 9 ноября будут действовать графики почасовых плановых отключений света. Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

"Ограничения потребителей позволяют снизить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать дополнительных аварий", - объяснили в "Укрэнерго".

В то же время, там призвали помочь энергетикам держать баланс в энергосистеме, поврежденной вражескими обстрелами:

  • бережливо потребляйте электроэнергию;
  • не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

В свою очередь в ДТЭК Киевские электросети отметили, что стабилизационные отключения будут продолжаться с 06:00 утра.

"Делаем все необходимое, чтобы они происходили по графику. Экстренных отключений не предполагается", - добавили в компании.

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" считают, что электроснабжение в стране можно возобновить через несколько дней, если не будет новых обстрелов.

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