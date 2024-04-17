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В Україні завтра можуть вимикати світло бізнесу: у чому причина

Фото: в Україні завтра можуть вимикати світло бізнесу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 18 квітня, можуть обмежити електропостачання промисловості та бізнесу. Причиною є дефіцит потужності у системі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

В "Укренерго" наголошують, що контрольовані обмеження електропостачання можуть застосовувати з 08:00 до 20:00.

"Вони будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств у всіх регіонах України", - уточнили у компанії.

Обсяг обмежень незначний, їх не застосовуватимуть для об'єктів критичної інфраструктури та ОПК.

"Необхідність обмеження енергопостачання - наслідок російських масованих ракетних та дронових атак на українські електростанції. Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії. В енергосистемі виник дефіцит потужності", - наголосили в "Укренерго".

Обстріл України

Нагадаємо, російські окупанти з березня посилено обстрілюють територію України. Їхніми цілями найчастіше стають об'єкти енергетичної інфраструктури.

Зокрема, 11 квітня ворог вдарив кількома крилатими ракетами Х-69 по Трипільській ТЕС. Внаслідок цього станція була зруйнована.

Також у цей же день росіяни завдали ракетного удару по ТЕЦ та трансформаторній підстанції у Харківській області. У Харкові у великої кількості споживачів відключали світло.

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УкренергоЕлектроенергіяБізнесВійна Росії проти УкраїниВимкнення світла