В Україні завтра можуть вимикати світло бізнесу: у чому причина

В Україні завтра, 18 квітня, можуть обмежити електропостачання промисловості та бізнесу. Причиною є дефіцит потужності у системі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
В "Укренерго" наголошують, що контрольовані обмеження електропостачання можуть застосовувати з 08:00 до 20:00.
"Вони будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств у всіх регіонах України", - уточнили у компанії.
Обсяг обмежень незначний, їх не застосовуватимуть для об'єктів критичної інфраструктури та ОПК.
"Необхідність обмеження енергопостачання - наслідок російських масованих ракетних та дронових атак на українські електростанції. Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії. В енергосистемі виник дефіцит потужності", - наголосили в "Укренерго".
Нагадаємо, російські окупанти з березня посилено обстрілюють територію України. Їхніми цілями найчастіше стають об'єкти енергетичної інфраструктури.
Зокрема, 11 квітня ворог вдарив кількома крилатими ракетами Х-69 по Трипільській ТЕС. Внаслідок цього станція була зруйнована.
Також у цей же день росіяни завдали ракетного удару по ТЕЦ та трансформаторній підстанції у Харківській області. У Харкові у великої кількості споживачів відключали світло.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.