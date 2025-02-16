В Україні завтра на дорогах очікується ожеледиця

Завтра в Україні на дорогах очікується ожеледиця. Це може підвищити ризик аварій та травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На всіх дорогах України очікується ожеледиця, що супроводжуватиметься жовтим рівнем небезпеки. В умовах низьких температур та вологи на дорогах утвориться слизька поверхня, що може значно ускладнити рух транспорту та підвищити ризик травм для пішоходів.

У таких умовах особливо важливо дотримуватися простих правил безпеки, щоб мінімізувати ймовірність аварій та падінь

Правила безпеки