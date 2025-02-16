В Украине завтра на дорогах ожидается гололедица
Завтра в Украине на дорогах ожидается гололедица. Это может повысить риск аварий и травм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).
На всех дорогах Украины ожидается гололедица, которая будет сопровождаться желтым уровнем опасности. В условиях низких температур и влаги на дорогах образуется скользкая поверхность, что может значительно усложнить движение транспорта и повысить риск травм для пешеходов.
В таких условиях особенно важно соблюдать простые правила безопасности, чтобы минимизировать вероятность аварий и падений
Правила безопасности
- Выбирайте удобную обувь с рельефной подошвой без каблуков. Если ваша обувь все равно скользит, можно приобрести специальные накладки-ледоходы или сделать их самостоятельно.
- Передвигайтесь медленно. Если вы почувствовали, что потеряли равновесие и падаете, быстро присядьте, чтобы снизить риск травм.
- Не держите руки в карманах, поскольку это увеличивает вероятность падения и тяжелых травм.
- Обходите замерзшие лужи, лестницы, склоны, металлические крышки люков и другие опасные места. В случае падения необходимо сгруппироваться, напрячь мышцы и, коснувшись земли, обязательно перекатиться. Это позволит уменьшить силу удара.
- Держитесь подальше от края проезжей части и не перебегайте дорогу. Помните, что на гололеде тормозной путь авто значительно увеличивается. Поэтому, если вы внезапно выбежите на дорогу, автомобиль может не успеть остановиться.
- Не выходите на улицу в нетрезвом состоянии, поскольку это значительно увеличивает риск травм из-за потери равновесия.
Напомним, РБК-Украина писало о том, какой погоды ожидать завтра, 17 февраля, в Украине ожидается мороз, особенно ночью, максимально до -16 градусов. Также, снег пройдет в нескольких регионах.
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