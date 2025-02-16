Синоптики дали прогноз на завтра в Україні. Де чекати на сніг
Завтра, 17 лютого, в Україні очікується мороз, особливо вночі, максимально до -16 градусів. А сніг пройде у декількох регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Завтра, 17 лютого, в Україні буде морозно - як вдень, так і вночі. Вночі, правда, морозна погода досягне рекордних позначок, до -16, а саме:
- у Сумській, Чернігівській;
- Харківській та Луганській областях.
Вдень морози спадуть, холодніше буде у Луганській області, до -8 градусів. А найтепліше вдень буде на півдні, в межах -1...+1. В Києві вночі до -13, вдень до -6 градусів.
Сніг очікується в кількох областях, на решті території буде без опадів. Сніг пройде у Кіровоградській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях.
Погода в Україні 17 лютого (meteo.gov.ua)
Паводки у Австралії
У Австралії сталися паводки. Причиною є тропічна система низького тиску. Метеорологічне бюро Австралії повідомило, що на півночі та сході Австралії за тиждень випала різна кількість опадів.
У більшості районів випало 5-10 сантиметрів, а в деяких районах Квінсленду, Північної Території та Західної Австралії - до 20 см. Понад 20 см випало на узбережжі Квінсленду і в деяких внутрішніх районах, а також в окремих районах Північної Території і Західної Австралії.
Як повідомлялось, на Австралію насувається потужний тропічний циклон Zelia.
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