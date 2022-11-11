В Україні завершили збір двох важливих зернових культур

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики .

Крім того:

За даними прес-служби, станом на 10 листопада збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 8,5 млн га (76%) при врожайності 42,4 ц/га, намолочено 36,1 млн тонн зерна в т.ч.:

Нагадаємо, за прогнозом, світові запаси зерна впадуть до мінімуму за 10 років через війну Росії проти України та посухи

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