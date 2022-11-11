В Україні завершили збір двох важливих зернових культур
Фото: аграрії завершили збір пшениці та ячменю (Getty Images)
Українські аграрії завершили збір пшениці та ячменю. Пшениці намолочено 19,4 млн тонн, ячменю - 5,6 млн тонн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
За даними прес-служби, станом на 10 листопада збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 8,5 млн га (76%) при врожайності 42,4 ц/га, намолочено 36,1 млн тонн зерна в т.ч.:
- пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;
- ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;
- гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн;
- кукурудзи на зерно обмолочено 1,6 млн га (39%), при врожайності 58,3 ц/га намолочено 9,6 млн тонн;
- гречки обмолочено 112 тис. га (95%), при врожайності 13,6 ц/га намолочено 153 тис. тонн;
- проса обмолочено 42,6 тис. га (95%), при врожайності 23,1 ц/га намолочено 98 тис. тонн.
Крім того:
- збирання соняшника проведено на площі 4,4 млн га, (93%) намолочено 9,5 млн тонн насіння при врожайності 21,9 ц/га;
- сої проведено на площі 1,4 млн га, (91%) намолочено 3,4 млн тонн при врожайності 24 ц/га;
- ріпаку проведено на площі 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га;
- цукрових буряків викопано на площі 149 тис. га, (83%) накопано 7,3 млн тонн солодких коренів при врожайності 489 ц/га.
Нагадаємо, за прогнозом, світові запаси зерна впадуть до мінімуму за 10 років через війну Росії проти України та посухи
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