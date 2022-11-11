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В Украине завершили уборку двух важных зерновых культур

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Украина, Пятница 11 ноября 2022 12:51
В Украине завершили уборку двух важных зерновых культур Фото: аграрии завершили уборку пшеницы и ячменя (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские аграрии завершили уборку пшеницы и ячменя. Пшеницы намолочено 19,4 млн. тонн, ячменя - 5,6 млн. тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

По данным пресс-службы, по состоянию на 10 ноября уборка зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 8,5 млн га (76%) при урожайности 42,4 ц/га, намолочено 36,1 млн тонн зерна в т.ч.

  • пшеницы обмолочено 4,7 млн. га (100%), при урожайности 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн. тонн;
  • ячменя обмолочено 1,6 млн. га (100%), при урожайности 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн. тонн;
  • гороха обмолочено 111,5 тыс. га (100%), при урожайности 23,4 ц/га намолочено 261 тыс. тонн;
  • кукурузы на зерно обмолочено 1,6 млн. га (39%), при урожайности 58,3 ц/га намолочено 9,6 млн. тонн;
  • гречихи обмолочено 112 тыс. га (95%), при урожайности 13,6 ц/га намолочено 153 тыс. тонн;
  • проса обмолочено 42,6 тыс. га (95%), при урожайности 23,1 ц/га намолочено 98 тыс. тонн.

Кроме того:

  • сбор подсолнечника проведен на площади 4,4 млн га, (93%) намолочено 9,5 млн тонн семян при урожайности 21,9 ц/га;
  • сои произведено на площади 1,4 млн га, (91%) намолочено 3,4 млн тонн при урожайности 24 ц/га;
  • рапса произведено на площади 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн семян при урожайности 28,9 ц/га;
  • сахарной свеклы выкопано на площади 149 тыс. га, (83%) накопано 7,3 млн тонн сладких корней при урожайности 489 ц/га.

Напомним, по прогнозу, мировые запасы зерна упадут до минимума за 10 лет из-за войны России против Украины и засухи

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