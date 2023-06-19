В Україні затвердили порядок відбору ДНК у добровольців

За його словами, було доручено обласним та Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити організацію відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад. Це необхідно зробити протягом двох місяців з дня набрання чинності відповідним Порядком.

Нагадаємо, в Україні планують відбирати ДНК-матеріали у військовослужбовців, правоохоронців і членів добровольчих формувань територіальних громад. Дані будуть зберігати в особовій справі.

Як повідомлялося, Україна вперше стала використовувати у воєнний час мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих, які здатні обробляти зразки ДНК за півтори години. Раніше на такі аналізи могли піти роки.

Нагадаємо, знайти зниклих безвісти можна за допомогою ДНК-експертизи. Зразки для дослідження відбираються лише у батьків або дітей зниклої людини.

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