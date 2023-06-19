В Украине утвердили порядок отбора ДНК у добровольцев

По его словам, было поручено областным и Киевским городским государственным администрациям (военным администрациям) обеспечить организацию отбора биологического материала у членов добровольческих формирований территориальных общин. Это необходимо сделать в течение двух месяцев со дня вступления в силу соответствующего Порядка.

Напомним, в Украине планируется отбирать ДНК-материалы у военнослужащих, правоохранителей и членов добровольческих формирований территориальных общин. Данные будут храниться в личном деле.

Как сообщалось, Украина впервые стала использовать в военное время мобильные лаборатории для идентификации погибших, способных обрабатывать образцы ДНК за полтора часа. Раньше на такие анализы могли уйти годы.

Напомним, найти пропавших без вести можно с помощью ДНК-экспертизы. Образцы для исследования отбираются только у родителей или детей пропавшего человека.

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