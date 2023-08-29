В Україні затвердили безстрокову Стратегію розвитку фінансового сектору: що заплановано

Стратегія затверджена за результатами спільної роботи Національного банку України, Міністерства фінансів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Цей документ встановлює актуальні пріоритети та цілі розвитку фінансового сектору, сфокусовані на спротиві російській агресії та відновленні країни. Його розроблення передбачено Меморандумом з МВФ.

Передбачені Стратегією заходи умовно поділено на короткострокові заходи, спрямовані на забезпечення стабільності, недопущення погіршення ситуації у фінансовому секторі та економіці загалом; і на середньострокові заходи, що стануть основою майбутньої відбудови та зростання економіки.

За сприятливих і стійких макроекономічних умов передбачено поступову лібералізацію фінансових ринків та повернення монетарної політики до режиму інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом.

Нова стратегія

Рада з фінансової стабільності 19 липня 2023 року схвалила оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України. Члени Ради домовилися про проведення установами-підписантами публічної презентації Стратегії та оприлюднення наприкінці серпня 2023 року.

Нагадаємо, Національний банк України розпочав оцінку стійкості банків та банківської системи. В умовах воєнного часу ця оцінка матиме низку особливостей.