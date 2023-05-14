В Україні затримуються 13 потягів. Колію у Хмельницькій області відновили

"Тим часом сьогодні зміненим маршрутом прямують поїзди №86 Львів – Запоріжжя, №706 Перемишль - Київ та №715 Київ - Перемишль", - йдеться в повідомленні.

Для доставки пасажирів з/до дільниці Вінниця - Хмельницький - Тернопіль, як і вчора, ми організували шатловий рух електропоїздами Хмельницький - Вінниця - Козятин 1, а також Чорне Озеро - Тернопіль - Красне.

"Автобусні шатли від Хмельницького центрального вокзалу до станції Чорне Озеро курсували всю ніч і продовжать безкоштовно підвозити пасажирів до моменту відновлення повноцінного руху дільницею", - додали в УЗ.

До того ж з затримкою на понад годину курсують і наступні потяги: