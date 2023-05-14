UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні затримуються 13 потягів. Колію у Хмельницькій області відновили

Фото: в Україні затримується 13 поїздів 14 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Станом на 10:00 із затримкою на понад годину від стандартного графіка курсують 13 поїздів "Укрзалізниці" з 66. При цьому залізничники полагодили колію, пошкоджену через обстріл у Хмельницькій області та очікують дозвіл відновлення руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Тим часом сьогодні зміненим маршрутом прямують поїзди №86 Львів – Запоріжжя, №706 Перемишль - Київ та №715 Київ - Перемишль", - йдеться в повідомленні.

Для доставки пасажирів з/до дільниці Вінниця - Хмельницький - Тернопіль, як і вчора, ми організували шатловий рух електропоїздами Хмельницький - Вінниця - Козятин 1, а також Чорне Озеро - Тернопіль - Красне.

"Автобусні шатли від Хмельницького центрального вокзалу до станції Чорне Озеро курсували всю ніч і продовжать безкоштовно підвозити пасажирів до моменту відновлення повноцінного руху дільницею", - додали в УЗ.

До того ж з затримкою на понад годину курсують і наступні потяги:

  • №749/750 Будапешт - Київ +7:54 (триває ремонт інфраструктури в Угорщині)
  • №11/12 Одеса - Львів +1:55
  • №35/36 Перемишль - Одеса +1:30
  • №37/38 Ужгород - Одеса +1:30
  • №715/716 Перемишль - Київ +1:37
  • №57/58 Київ - Ворохта +5:01
  • №41/42 Трускавець - Дніпро +3:58
  • №59/60 Київ - Чоп +5:24
  • №119/120 Запоріжжя-1 - Львів +1:00
  • №11/12 Львів - Одеса +2:09
  • №119/120 Львів - Запоріжжя-1 +2:02
  • №25/26 Одеса - Рахів +1:42
  • №81/82 Київ - Ужгород +1:09

Як повідомлялось, внаслідок атаки на Хмельницьку область спочатку було відомо про поранення п'ятьох людей, проте їх кількість продовжувала зростати. За останніми даними, внаслідок нічного обстрілу Хмельницької області 13 травня кількість постраждалих майже досягла 30 осіб.

Нагадаємо, у зв'язку з НП на Угорській залізниці, безпересадкові вагони Відень-Київ, які відправились із Відня у неділю, 7 травня, запізнювались на 6 годин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця