В Украине задерживаются 13 поездов. Путь в Хмельницкой области восстановили

По состоянию на 10:00 с задержкой более часа от стандартного графика курсируют 13 поездов "Укрзализныци" из 66. При этом железнодорожники починили колею, поврежденную из-за обстрела в Хмельницкой области и ожидают разрешения возобновления движения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
"Между тем сегодня по измененному маршруту следуют поезда №86 Львов-Запорожье, №706 Перемышль - Киев и №715 Киев - Перемышль", - говорится в сообщении.
Для доставки пассажиров с/к участку Винница - Хмельницкий - Тернополь, как и вчера, мы организовали шатловое движение электропоездами Хмельницкий - Винница - Казатин 1, а также Черное Озеро - Тернополь - Красное.
"Автобусные шаттлы от Хмельницкого центрального вокзала до станции Черное Озеро курсировали всю ночь и продолжат бесплатно подвозить пассажиров до момента возобновления полноценного движения по участку", - добавили в УЗ.
К тому же с задержкой на более, чем час курсируют и следующие поезда:
Как сообщалось, в результате атаки на Хмельницкую область изначально было известно о ранении пять человек, однако их количество продолжало расти. По последним данным в результате ночного обстрела Хмельницкой области 13 мая количество пострадавших почти достигло 30 человек.
Напомним, в связи с ЧП на Венгерской железной дороге, беспересадочные вагоны Вена-Киев, которые отправились из Вены в воскресенье, 7 мая, опаздывали на 6 часов.
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