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В Украине задерживаются 13 поездов. Путь в Хмельницкой области восстановили

Фото: в Украине задерживается 13 поездов 14 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

По состоянию на 10:00 с задержкой более часа от стандартного графика курсируют 13 поездов "Укрзализныци" из 66. При этом железнодорожники починили колею, поврежденную из-за обстрела в Хмельницкой области и ожидают разрешения возобновления движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Между тем сегодня по измененному маршруту следуют поезда №86 Львов-Запорожье, №706 Перемышль - Киев и №715 Киев - Перемышль", - говорится в сообщении.

Для доставки пассажиров с/к участку Винница - Хмельницкий - Тернополь, как и вчера, мы организовали шатловое движение электропоездами Хмельницкий - Винница - Казатин 1, а также Черное Озеро - Тернополь - Красное.

"Автобусные шаттлы от Хмельницкого центрального вокзала до станции Черное Озеро курсировали всю ночь и продолжат бесплатно подвозить пассажиров до момента возобновления полноценного движения по участку", - добавили в УЗ.

К тому же с задержкой на более, чем час курсируют и следующие поезда:

  • №749/750 Будапешт - Киев +7:54 (длится ремонт инфраструктуры в Венгрии)
  • №11/12 Одесса - Львов +1:55
  • №35/36 Перемышль - Одесса +1:30
  • №37/38 Ужгород - Одесса +1:30
  • №715/716 Перемышль - Киев +1:37
  • №57/58 Киев - Ворохта +5:01
  • №41/42 Трускавец - Днепр +3:58
  • №59/60 Киев - Чоп +5:24
  • №119/120 Запорожье-1 - Львов +1 час
  • №11/12 Львов - Одесса +2:09
  • №119/120 Львов - Запорожье-1 +2:02
  • №25/26 Одесса - Рахов +1:42
  • №81/82 Киев - Ужгород +1:09

Как сообщалось, в результате атаки на Хмельницкую область изначально было известно о ранении пять человек, однако их количество продолжало расти. По последним данным в результате ночного обстрела Хмельницкой области 13 мая количество пострадавших почти достигло 30 человек.

Напомним, в связи с ЧП на Венгерской железной дороге, беспересадочные вагоны Вена-Киев, которые отправились из Вены в воскресенье, 7 мая, опаздывали на 6 часов.

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Укрзализныця