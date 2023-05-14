В Украине задерживаются 13 поездов. Путь в Хмельницкой области восстановили

"Между тем сегодня по измененному маршруту следуют поезда №86 Львов-Запорожье, №706 Перемышль - Киев и №715 Киев - Перемышль", - говорится в сообщении.

Для доставки пассажиров с/к участку Винница - Хмельницкий - Тернополь, как и вчера, мы организовали шатловое движение электропоездами Хмельницкий - Винница - Казатин 1, а также Черное Озеро - Тернополь - Красное.

"Автобусные шаттлы от Хмельницкого центрального вокзала до станции Черное Озеро курсировали всю ночь и продолжат бесплатно подвозить пассажиров до момента возобновления полноценного движения по участку", - добавили в УЗ.

К тому же с задержкой на более, чем час курсируют и следующие поезда: