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В Україні засудили до 14 років колаборантів, які коригували удари по Донецькій області

Фото: в Україні засудили до 14 років колаборантів, які коригували удари по Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ зібрала докази вини ще чотирьох колаборантів. Зрадників засудили до 14 років в'язниці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України. Насамперед їх цікавили позиції українських захисників на Бахмутському, Краматорському та Сєверодонецькому напрямках", - пише пресслужба.

Також зрадники збирали для ворога інформацію про координати й технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Суд призначив колаборантам покарання у вигляді від 9 до 14 років ув’язнення.

Серед засуджених:

  • російський агент, який збирав розвіддані через свого "зв’язкового" з підконтрольного загарбникам "ДНР";
  • колаборант, який фіксував місця базування підрозділів ЗСУ у Бахмуті й надсилав локації на чат-бот "пресслужби народної міліції "ДНР";
  • мешканець Дружківки, який передавав розвідувальні дані до так званої "Республіканської гвардії "ДНР" через свою сестру з тимчасово окупованої частини Донецької області;
  • мешканець Сєверодонецька, який перебував на зв'язку з бойовиком 2-го армійського корпусу рф та надсилав йому координати базування українських військ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила російського агента у Слов'янську, який збирав для ворога розвідувальні дані й прагнув вступити до лав окупаційних військ.

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