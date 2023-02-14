В Україні засудили до 14 років колаборантів, які коригували удари по Донецькій області

СБУ зібрала докази вини ще чотирьох колаборантів. Зрадників засудили до 14 років в'язниці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України. Насамперед їх цікавили позиції українських захисників на Бахмутському, Краматорському та Сєверодонецькому напрямках", - пише пресслужба.
Також зрадники збирали для ворога інформацію про координати й технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону.
Суд призначив колаборантам покарання у вигляді від 9 до 14 років ув’язнення.
Серед засуджених:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила російського агента у Слов'янську, який збирав для ворога розвідувальні дані й прагнув вступити до лав окупаційних військ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.