В Україні засудили до 14 років колаборантів, які коригували удари по Донецькій області

"Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України. Насамперед їх цікавили позиції українських захисників на Бахмутському, Краматорському та Сєверодонецькому напрямках", - пише пресслужба.

Також зрадники збирали для ворога інформацію про координати й технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Суд призначив колаборантам покарання у вигляді від 9 до 14 років ув’язнення.

Серед засуджених: