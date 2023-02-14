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В Слов'янську затримали агента Росії, який збирав для ворога розвіддані

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Вівторок 14 лютого 2023 12:26
В Слов'янську затримали агента Росії, який збирав для ворога розвіддані Фото: в Слов'янську затримали агента Росії, який збирав для ворога розвіддані (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ затримала російського агента у Слов'янську. Зрадник збирав для ворога розвідувальні дані й прагнув вступити до лав окупаційних військ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Зловмисником виявився мешканець Слов’янська, який восени минулого року почав добровільно працювати на спецслужбу країни-агресора. Він пішов на співпрацю з ворогом із ідеологічних мотивів. Більше того, проявивши свою "користь" для рашистів, він планував вступити до лав терористичної організації "ДНР", - пише пресслужба.

Чоловік активно допомагав ворогу розвідувати місця розташування й маршрути переміщення наших воїнів. Також він передавав своїм "кураторам" локації цивільних й критичної інфраструктури поблизу лінії фронту. Після чого ворог використовував дані для нанесення масованих ракетно-артилерійських ударів й підготовки диверсій.

"Для збору розвідданих він здійснював приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням засобів фото- і відеофіксації. Зібрані відомості надсилав представникам спецслужб рф через заздалегідь відпрацьовані електронні канали зв’язку", - додає СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання зрадника було виявлено мобільний телефон та докази листування із ворогом.

Наразі колаборанту оголошено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: в Слов'янську затримали агента Росії, який збирав для ворога розвіддані (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також нещодавно затримала групу шахраїв, які обікрали рахунки мешканців Маріуполя майже на 100 млн гривень.

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