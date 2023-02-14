В Слов'янську затримали агента Росії, який збирав для ворога розвіддані
СБУ затримала російського агента у Слов'янську. Зрадник збирав для ворога розвідувальні дані й прагнув вступити до лав окупаційних військ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Зловмисником виявився мешканець Слов’янська, який восени минулого року почав добровільно працювати на спецслужбу країни-агресора. Він пішов на співпрацю з ворогом із ідеологічних мотивів. Більше того, проявивши свою "користь" для рашистів, він планував вступити до лав терористичної організації "ДНР", - пише пресслужба.
Чоловік активно допомагав ворогу розвідувати місця розташування й маршрути переміщення наших воїнів. Також він передавав своїм "кураторам" локації цивільних й критичної інфраструктури поблизу лінії фронту. Після чого ворог використовував дані для нанесення масованих ракетно-артилерійських ударів й підготовки диверсій.
"Для збору розвідданих він здійснював приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням засобів фото- і відеофіксації. Зібрані відомості надсилав представникам спецслужб рф через заздалегідь відпрацьовані електронні канали зв’язку", - додає СБУ.
Під час обшуку за місцем проживання зрадника було виявлено мобільний телефон та докази листування із ворогом.
Наразі колаборанту оголошено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Фото: в Слов'янську затримали агента Росії, який збирав для ворога розвіддані (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також нещодавно затримала групу шахраїв, які обікрали рахунки мешканців Маріуполя майже на 100 млн гривень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.