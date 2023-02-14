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В Украине приговорили к 14 годам коллаборантов, корректировавших удары по Донецкой области

Фото: в Украине приговорили к 14 годам коллаборантов, корректировавших удары по Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ собрала доказательства вины еще четырех коллаборантов. Предателей приговорили к 14 годам тюрьмы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины. В первую очередь, их интересовали позиции украинских защитников на Бахмутском, Краматорском и Северодонецком направлениях", - пишет пресс-служба.

Также предатели собирали для врага информацию о координатах и техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона.

Суд назначил коллаборантам наказание в размере от 9 до 14 лет заключения.

Среди осужденных:

  • российский агент, собиравший разведданные через своего "связного" из подконтрольного захватчикам "ДНР";
  • коллаборант, фиксировавший места базирования подразделений ВСУ в Бахмуте и отправлявший локации на чат-бот "пресс-службы народной милиции "ДНР";
  • житель Дружковки, который передавал разведывательные данные так называемой "Республиканской гвардии "ДНР" через свою сестру из временно оккупированной части Донецкой области;
  • житель Северодонецка, который находился на связи с боевиком 2-го армейского корпуса России и направлял ему координаты базирования украинских войск.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила российского агента в Славянске, который собирал для врага разведывательные данные и стремился вступить в ряды оккупационных войск.

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