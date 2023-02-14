В Украине приговорили к 14 годам коллаборантов, корректировавших удары по Донецкой области

СБУ собрала доказательства вины еще четырех коллаборантов. Предателей приговорили к 14 годам тюрьмы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины. В первую очередь, их интересовали позиции украинских защитников на Бахмутском, Краматорском и Северодонецком направлениях", - пишет пресс-служба.
Также предатели собирали для врага информацию о координатах и техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона.
Суд назначил коллаборантам наказание в размере от 9 до 14 лет заключения.
Среди осужденных:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила российского агента в Славянске, который собирал для врага разведывательные данные и стремился вступить в ряды оккупационных войск.
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