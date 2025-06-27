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В Україні запустять маркетплейс зброї для військових: як він працюватиме

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні запускають маркетплейс зброї, який має спростити й пришвидшити постачання озброєння для військових. Спочатку система працюватиме з FPV-дронами, але далі охопить інші види безпілотників, засоби РЕБ і роботизовані комплекси.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна із посиланням на міністерство.

За словами Умєрова, сьогодні Кабінет міністрів України за ініціативи Міноборони ухвалив постанову, яка масштабує цифрову платформу DOT-Chain на забезпечення зброєю.

"Разом з Агенцією оборонних закупівель та DOT - Державний оператор тилу ми впроваджуємо DOT-Chain Defence - маркетплейс зброї, що кардинально змінює підхід до забезпечення", - повідомив міністр.

Як пояснив Умєров, військові зможуть самі замовляти необхідне під свої задачі, а також бачитимуть, що саме, від кого і коли надійде.

"Це - точніше планування, менше бюрократії, швидше постачання. АОЗ працюватиме з ринком, щоб військові отримували якісний продукт вчасно", - зазначив Умєров.

Він розповів, що на старті програми маркетплейс буде охоплювати лише продаж FPV-дронів, але надалі пошириться на:

  • інші типи БПЛА,
  • засоби РЕБ,
  • роботизовані системи.

Глава Міноборони зазначив, що офіційний запуск програми відбудеться у липні, коли до маркетплейсу долучаться перші виробники та військові частини.

"DOT-Chain Defence створено на основі системи DOT-Chain, яка вже скоротила цикл забезпечення харчами у 4 рази та перевела більшість процесів в “цифру”. Масштабуємо рішення, яке працює", - підсумував міністр.

Зброя для українських військових

Зазначимо, що днями до Верховної Ради подали пакет законопроєктів про Defence City - спеціальний правовий режим для виробників зброї.

Даний проект, серед іншого, передбачає податкові пільги до 1 січня 2036 року, а саме звільнення:

  • від податку на прибуток за умови реінвестування,
  • від земельного податку,
  • податку на нерухомість,
  • екологічного податку.

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що потенціал оборонного виробництва України перевищує 35 мільярдів доларі, але близько 40% усього потенціалу не має необхідного фінансування.

На фоні цього стало відомо, що Міністерство фінансів України готує комплексний проєкт змін до закону про держбюджет, який передбачає збільшення видатків на оборону, у тому числі на виробництво зброї.

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