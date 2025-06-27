В Украине запустят маркетплейс оружия для военных: как он будет работать

По словам Умерова, сегодня Кабинет министров Украины по инициативе Минобороны принял постановление, которое масштабирует цифровую платформу DOT-Chain на обеспечение оружием.

"Вместе с Агентством оборонных закупок и DOT - Государственный оператор тыла мы внедряем DOT-Chain Defence - маркетплейс оружия, что кардинально меняет подход к обеспечению", - сообщил министр.

Как пояснил Умеров, военные смогут сами заказывать необходимое под свои задачи, а также будут видеть, что именно, от кого и когда поступит.

"Это - более точное планирование, меньше бюрократии, быстрее поставки. АОЗ будет работать с рынком, чтобы военные получали качественный продукт вовремя", - отметил Умеров.

Он рассказал, что на старте программы маркетплейс будет охватывать только продажу FPV-дронов, но в дальнейшем распространится на:

другие типы БПЛА,

средства РЭБ,

роботизированные системы.

Глава Минобороны отметил, что официальный запуск программы состоится в июле, когда к маркетплейсу присоединятся первые производители и воинские части.

"DOT-Chain Defence создан на основе системы DOT-Chain, которая уже сократила цикл обеспечения продуктами в 4 раза и перевела большинство процессов в "цифру". Масштабируем решение, которое работает", - подытожил министр.