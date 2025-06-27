В Украине запустят маркетплейс оружия для военных: как он будет работать

В Украине запускают маркетплейс оружия, который должен упростить и ускорить поставки вооружения для военных. Сначала система будет работать с FPV-дронами, но дальше охватит другие виды беспилотников, средства РЭБ и роботизированные комплексы.
Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство.
По словам Умерова, сегодня Кабинет министров Украины по инициативе Минобороны принял постановление, которое масштабирует цифровую платформу DOT-Chain на обеспечение оружием.
"Вместе с Агентством оборонных закупок и DOT - Государственный оператор тыла мы внедряем DOT-Chain Defence - маркетплейс оружия, что кардинально меняет подход к обеспечению", - сообщил министр.
Как пояснил Умеров, военные смогут сами заказывать необходимое под свои задачи, а также будут видеть, что именно, от кого и когда поступит.
"Это - более точное планирование, меньше бюрократии, быстрее поставки. АОЗ будет работать с рынком, чтобы военные получали качественный продукт вовремя", - отметил Умеров.
Он рассказал, что на старте программы маркетплейс будет охватывать только продажу FPV-дронов, но в дальнейшем распространится на:
Глава Минобороны отметил, что официальный запуск программы состоится в июле, когда к маркетплейсу присоединятся первые производители и воинские части.
"DOT-Chain Defence создан на основе системы DOT-Chain, которая уже сократила цикл обеспечения продуктами в 4 раза и перевела большинство процессов в "цифру". Масштабируем решение, которое работает", - подытожил министр.
Отметим, что на днях в Верховную Раду подали пакет законопроектов о Defence City - специальный правовой режим для производителей оружия.
Данный проект, среди прочего, предусматривает налоговые льготы до 1 января 2036 года, а именно освобождение:
Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что потенциал оборонного производства Украины превышает 35 миллиардов долларов, но около 40% всего потенциала не имеет необходимого финансирования.
На фоне этого стало известно, что Министерство финансов Украины готовит комплексный проект изменений в закон о госбюджете, который предусматривает увеличение расходов на оборону, в том числе на производство оружия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.