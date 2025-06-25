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Виробників зброї в Україні звільнять від податків на 10 років

Україна, Середа 25 червня 2025 11:10
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Виробників зброї в Україні звільнять від податків на 10 років Фото: виробники зброї в Україні будуть звільнені від податків (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

До Верховної Ради подали пакет законопроєктів про Defence City - спеціальний правовий режим для виробників зброї. Проєкти розроблені спільно з Міністерством оборони.

Про це заявив лідер монобільшості "Слуги народу" Давид Арахамія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

Як зазначив Арахамія, понад 40% зброї на фронті виготовлено в Україні.

"Ми маємо унікальні розробки і досвід ведення сучасної війни. Західні партнери проявляють високий інтерес до співпраці з нашими підприємствами. В майбутньому наш ОПК буде однією з точок зростання економіки", - розповів депутат.

За його словами, ці можливості потрібно використовувати й масштабувати.

Арахамія повідомив, що пакет законопроєктів передбачає:

  • створення Переліку підприємств-резидентів Defence City, який вестиме Міністерство оборони України;
  • захист інформації про виробників зброї;
  • податкові пільги до 1 січня 2036 року - звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, від земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку.

Арахамія заявив, що також зберігаються усі чинні податкові преференції: пільги з ПДВ, прискорена амортизація, пільги для працівників на релокованих підприємствах.

"Резиденти Defence City отримають спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для військових технологій, додаткові гарантії захисту в межах кримінального процесу, підтримку в релокації підприємств, можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій", - додав лідер монобільшості.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що потенціал оборонного виробництва України перевищує 35 мільярдів доларі, але близько 40% усього потенціалу не має необхідного фінансування.

Міністерство фінансів України готує комплексний проєкт змін до закону про держбюджет, який передбачає збільшення видатків на оборону, у тому числі на виробництво зброї.

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