Виробників зброї в Україні звільнять від податків на 10 років
До Верховної Ради подали пакет законопроєктів про Defence City - спеціальний правовий режим для виробників зброї. Проєкти розроблені спільно з Міністерством оборони.
Про це заявив лідер монобільшості "Слуги народу" Давид Арахамія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.
Як зазначив Арахамія, понад 40% зброї на фронті виготовлено в Україні.
"Ми маємо унікальні розробки і досвід ведення сучасної війни. Західні партнери проявляють високий інтерес до співпраці з нашими підприємствами. В майбутньому наш ОПК буде однією з точок зростання економіки", - розповів депутат.
За його словами, ці можливості потрібно використовувати й масштабувати.
Арахамія повідомив, що пакет законопроєктів передбачає:
- створення Переліку підприємств-резидентів Defence City, який вестиме Міністерство оборони України;
- захист інформації про виробників зброї;
- податкові пільги до 1 січня 2036 року - звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, від земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку.
Арахамія заявив, що також зберігаються усі чинні податкові преференції: пільги з ПДВ, прискорена амортизація, пільги для працівників на релокованих підприємствах.
"Резиденти Defence City отримають спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для військових технологій, додаткові гарантії захисту в межах кримінального процесу, підтримку в релокації підприємств, можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій", - додав лідер монобільшості.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що потенціал оборонного виробництва України перевищує 35 мільярдів доларі, але близько 40% усього потенціалу не має необхідного фінансування.
Міністерство фінансів України готує комплексний проєкт змін до закону про держбюджет, який передбачає збільшення видатків на оборону, у тому числі на виробництво зброї.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.