В Украине запустят единую платформу для ГИА: как будут сдавать экзамены ученики 4 и 9 классов
В Украине планируют ввести единую цифровую платформу для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) учеников 4 и 9 классов. Новая система должна унифицировать процесс оценивания и обеспечить прозрачное хранение результатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы Prozorro.
Что изменится для школьников
Платформа предусматривает различные форматы прохождения ГИА в зависимости от класса:
- ученики 4 классов будут получать задания централизованно с возможностью печати в школах. Аттестация будет происходить офлайн, а учителя будут проверять работы и вносить результаты в систему;
- ученики 9 классов будут сдавать ГИА в формате компьютерного онлайн-тестирования с защищенным входом.
Система будет хранить и обрабатывать результаты, формировать аналитику и рекомендации, а также отвечать за безопасность данных.
Платформу планируют интегрировать с другими государственными информационными системами, в частности АИКОМ, ЕГЭБО и "Дія". Это позволит автоматически проверять данные участников аттестации и уменьшить риск ошибок.
Финансирование и сроки разработки
Министерство образования и науки Украины уже заказало разработку платформы. Победителем тендера стало ООО "Софтенжи Украина", с которым 25 декабря 2025 года подписали договор на сумму 34,1 млн гривен. Это на 22% меньше ожидаемой стоимости закупки в 43 млн гривен.
Основной функционал платформы должны разработать в период с января по май 2026 года. До конца года предусмотрена дополнительная разработка и техническая поддержка.
Все имущественные авторские права на платформу перейдут к Украинскому центру оценивания качества образования, который координирует проведение ГИА на национальном уровне.
Ранее РБК-Украина рассказывало о планах возобновления государственной итоговой аттестации для 9 классов. В 2026-2027 годах проведут апробацию и пилотирование, в 2028 году возможен частичный запуск, а полноценное внедрение ГИА-9 ожидается не ранее 2029 года в связи с переходом школ на стандарты Новой украинской школы.
Также мы писали о возвращении обязательной государственной итоговой аттестации для учеников 4 классов. С 2027 года ГИА будут проводить в формате ВНО.