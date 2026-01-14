В Украине запустят единую платформу для ГИА: как будут сдавать экзамены ученики 4 и 9 классов

В Украине планируют ввести единую цифровую платформу для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) учеников 4 и 9 классов. Новая система должна унифицировать процесс оценивания и обеспечить прозрачное хранение результатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы Prozorro .

Что изменится для школьников

Платформа предусматривает различные форматы прохождения ГИА в зависимости от класса:

ученики 4 классов будут получать задания централизованно с возможностью печати в школах. Аттестация будет происходить офлайн, а учителя будут проверять работы и вносить результаты в систему;

ученики 9 классов будут сдавать ГИА в формате компьютерного онлайн-тестирования с защищенным входом.

Система будет хранить и обрабатывать результаты, формировать аналитику и рекомендации, а также отвечать за безопасность данных.

Платформу планируют интегрировать с другими государственными информационными системами, в частности АИКОМ, ЕГЭБО и "Дія". Это позволит автоматически проверять данные участников аттестации и уменьшить риск ошибок.

Финансирование и сроки разработки

Министерство образования и науки Украины уже заказало разработку платформы. Победителем тендера стало ООО "Софтенжи Украина", с которым 25 декабря 2025 года подписали договор на сумму 34,1 млн гривен. Это на 22% меньше ожидаемой стоимости закупки в 43 млн гривен.

Основной функционал платформы должны разработать в период с января по май 2026 года. До конца года предусмотрена дополнительная разработка и техническая поддержка.

Все имущественные авторские права на платформу перейдут к Украинскому центру оценивания качества образования, который координирует проведение ГИА на национальном уровне.