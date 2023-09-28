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В Україні запустили ще п’ять газових свердловин

Фото: газові свердловини запустили в Україні для збільшення видобутку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укргазвидобування" запустило ще п'ять свердловин з додатковим видобутком 500 тис. кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

За даними прес-служби, чотири з п'яти свердловин пробурені на "старих" родовищах віком 45-55 років. Ще одна - повністю нова. Вперше газ із неї надійшов у газотранспортну систему України цього місяця.

Завдяки використанням нових технологій на одному із "старих" родовищ за останні два роки вдалося збільшити добовий видобуток газу на 35%. На іншому - майже на 50%.

Як заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв'ю виданню Newsweek, планується "зберегти темпи 7%-го зростання добичі газу" на рік. "Наша мета на наступний рік 14 млрд кубічних метрів тільки за рахунок "Нафтогазу", - сказав він, відзначивши важливість збільшення видобутку і у приватних компаній.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" достроково заповнив підземні газосховища для проходження цієї зими. Обсяг запасів у ПСГ перевищує 15,1 млрд кубометрів газу.

Як завив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, це буде перша зима для України, яку пройдемо завдяки газу власного видобутку без імпорту.

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