В Украине запустили еще пять газовых скважин

"Укргаздобыча" запустила еще пять скважин с дополнительной добычей 500 тыс. кубометров газа в сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
По данным пресс-службы, четыре из пяти скважин пробурены на "старых" месторождениях возрастом 45-55 лет. Еще одна - совершенно новая. Впервые газ из нее поступил в газотранспортную систему Украины в этом месяце.
Благодаря использованию новых технологий на одном из "старых" месторождений за последние два года удалось увеличить суточную добычу газа на 35%. На другом - почти на 50%.
Как заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в интервью изданию Newsweek, планируется "сохранить темпы 7% роста добычи газа" в год. "Наша цель на следующий год 14 млрд кубических метров только за счет "Нафтогаза", - сказал он, отметив важность увеличения добычи и у частных компаний.
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" досрочно заполнил подземные газохранилища для прохождения этой зимой. Объем запасов в ПХГ превышает 15,1 млрд кубометров газа.
Как заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, это будет первая зима для Украины, которую пройдем благодаря газу собственной добычи без импорта.