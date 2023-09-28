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В Украине запустили еще пять газовых скважин

Фото: газовые скважины запустили в Украине для увеличения добычи (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укргаздобыча" запустила еще пять скважин с дополнительной добычей 500 тыс. кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

По данным пресс-службы, четыре из пяти скважин пробурены на "старых" месторождениях возрастом 45-55 лет. Еще одна - совершенно новая. Впервые газ из нее поступил в газотранспортную систему Украины в этом месяце.

Благодаря использованию новых технологий на одном из "старых" месторождений за последние два года удалось увеличить суточную добычу газа на 35%. На другом - почти на 50%.

Как заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в интервью изданию Newsweek, планируется "сохранить темпы 7% роста добычи газа" в год. "Наша цель на следующий год 14 млрд кубических метров только за счет "Нафтогаза", - сказал он, отметив важность увеличения добычи и у частных компаний.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" досрочно заполнил подземные газохранилища для прохождения этой зимой. Объем запасов в ПХГ превышает 15,1 млрд кубометров газа.

Как заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, это будет первая зима для Украины, которую пройдем благодаря газу собственной добычи без импорта.

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