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В Україні запустили ще одну потужну газову свердловину

Фото: газову свердловину потужністю 400 тис. кубометрів запустили в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укргазвидобування" запустило четверту з початку року потужну газову свердловину. Вона приносить близько 400 тис. кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

За даними прес-служби, ідея запуску цієї свердловини співробітникам Українського науково-дослідного інституту природних газів (УкрНДІгаз), що також є частиною групи "Нафтогаз". Вони змогли оцінити залишковий потенціал старого родовища, визначити ділянку для закладання свердловини та довели високу перспективність буріння в цій зоні.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання, про те, як Україні вдалося пройти зиму за рахунок газу власного видобутку, заявив, що "Укргазвидобування" минулого року пробурило 86 нових свердловин.

За його словами, окрім зростання видобутку позначилося зниження споживання промисловими підприємствами, яке впало через війну та окупацію частини території України.

Нагадаємо, що у перші дні 2024 року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію розвідувальну свердловину з дебітом 250 тис. кубометрів газу на добу. У лютому також запустили ще дві свердловини з сумарним дебітом 550 тис. кубометрів на добу.

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Нафтогаз УкраїниУкргазвидобування